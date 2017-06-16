Українці почали втричі частіше звертатися до лікарів – заступник Супрун

З квітня цього року кількість пацієнтів, які звертаються до лікаря, зросла утричі.

З квітня цього року кількість пацієнтів, які звертаються до лікаря, зросла утричі. Фото alexraths/Depositphotos

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик, повідомляє Укрінформ.

"Кількість хворих, які сьогодні йдуть до лікаря, зросла майже утричі. Це вирішує питання щодо самолікування пацієнтів, щодо відсутності пацієнта на амбулаторному прийомі", – сказав Ілик.

Реклама:

За його словами, у рамках програми "Доступні ліки" люди звертаються із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою та гарантовано отримують від лікаря рецепт, по якому в аптеці можна безкоштовно або з доплатою отримати ліки.

"До речі, кількість лікарських засобів, ефективних, безпечних, життєво необхідних, тих, які оновлені у національному переліку, ті, які рекомендує ВООЗ, споживання цих лікарських засобів в Україні зросло у 2,5 рази", – додав заступник міністра.

Крім того, наголосив він, реалізація програми "Доступні ліки" вплинула на зниження середньозваженої ціни упаковки лікарського засобу.

"Ті лікарські засоби, які є у проекті відшкодування, знизили свою вартість фактично на 90%. Це означає, що ціни на них зменшилися майже удвічі, і що головне - пацієнт має вибір і має можливість отримати лікарський засіб безкоштовно або із невеликою доплатою", – додав Ілик.