Верховна Рада взялася за медреформу

У вівторок, 6 червня, Верховна Рада включила до порядку денного Проект закону Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів №6327, №6327-1 та Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з фінансування охорони здоров'я №6329 та №6329-1.
Медичній реформі дорогу🚑#ЗП6327(6327-1) про державні фін. гарантії надання медичних послуг включено до порядку денного. pic.twitter.com/OfiJeo5bPz— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 6 червня 2017 р.
У четвер, 8 червня, має відбутися розгляд в першому читанні.
Проект закону №6327 Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг пропонує змінити підхід, за яким бюджетні кошти витрачаються не на фінансування медичних послуг та лікарських засобів конкретним особам у разі хвороби, а на підтримку існування наявної мережі закладів охорони здоров’я незалежно від кількості та якості фактично наданих ними пацієнтам послуг.
Читай також:
Законопроект передбачає фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів через систему державного соціального медичного страхування.
Проект закону №6329-1 щодо удосконалення законодавства України з фінансування охорони здоров'я передбачає закріплення відповідальності держави за фінансове забезпечення зобов’язань у галузі охорони здоров’я.
Законопроекти розроблені Урядом на виконання Концепції реформування охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р 30 листопада 2016 року, та доопрацьовані парламентською робочою групою, повідомляє МОЗ.
Що саме запроваджують ці законопроекти:
Новий механізм реалізації конституційного права на безоплатну медичну допомогу, отримання якісних медичних послуг та лікарських засобів.
Державні гарантії оплати наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів держбюджету за принципом "гроші ходять за пацієнтом".
Поняття "державного гарантованого пакету" – визначеного обсягу медичних послуг та лікарських засобів, які держава зобов'язується оплачувати за наперед встановленим єдиним тарифом, що затверджується КМУ щороку. Державні фінансові гарантії надаються не залежно від будь-яких додаткових критеріїв усім громадянам України.
Повній оплаті з держбюджету підлягатимуть медичні послуги та лікарські засоби на рівні первинної та екстреної (близько 80% всіх звернень громадян), а також паліативної медичної допомоги. Обсяг фінансування інших видів медичних послуг буде визначатись КМУ. При цьому компонент медичної допомоги на всіх рівнях і завжди буде оплачуватись державою.
У разі часткового покриття запроваджується офіційна співоплата за отримані медичні послуги. Співоплата може здійснюватися за рахунок коштів пацієнтів чи за рахунок інших джерел (наприклад, загальнообов’язкового соціального медичного страхування, добровільного медичного страхування, коштів місцевих бюджетів) за встановленим КМУ фіксованим тарифом співоплати, поза яким стягнення плати заборонено.
Медичні послуги в рамках державного гарантованого пакета надаватимуться закладами охорони здоров'я будь-якої форми власності та фізичними особами-підприємцями, що мають ліцензію на медичну практику, відповідно до договорів про медичне обслуговування населення, укладених з Національною службою здоров'я України ("НСЗУ"). Оплата за надані пацієнтам послуги здійснюватиметься НСЗУ на підставі такого договору.
Державні фінансові гарантії запроваджуються поступово, на первинному рівні вже з січня 2018 року, на інших рівнях – до 2020 року.
В Україні визнаватимуться міжнародні клінічні настанови, що дозволять застосувати кращі світові практики та досягнення доказової медицини.
Пільги, що вже існують у сфері медичного обслуговування, залишаються чинними та реалізуються у відповідності до тих законів, якими вони впроваджені.
Додаткові державні фінансові гарантії повної оплати лікування для учасників антитерористичної операції ("АТО") для визнання їх вкладу та самопожертви заради захисту України.