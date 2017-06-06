Верховна Рада взялася за медреформу

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6 червня 2017

У вівторок, 6 червня, Верховна Рада включила до порядку денного Проект закону Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів №6327, №6327-1 та Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з фінансування охорони здоров'я №6329 та №6329-1.

У четвер, 8 червня, має відбутися розгляд в першому читанні.

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Проект закону №6327 Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг пропонує змінити підхід, за яким бюджетні кошти витрачаються не на фінансування медичних послуг та лікарських засобів конкретним особам у разі хвороби, а на підтримку існування наявної мережі закладів охорони здоров’я незалежно від кількості та якості фактично наданих ними пацієнтам послуг.

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Законопроект передбачає фінансування медичних послуг і лікарських засобів  за рахунок бюджетних коштів через систему державного соціального медичного страхування.

Проект закону №6329-1 щодо удосконалення законодавства України з фінансування охорони здоров'я передбачає закріплення відповідальності держави за фінансове забезпечення зобов’язань у галузі охорони здоров’я.  

Законопроекти розроблені Урядом на виконання Концепції реформування охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р 30 листопада 2016 року, та доопрацьовані парламентською робочою групою, повідомляє МОЗ.

Що саме запроваджують ці законопроекти:

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