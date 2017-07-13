Богомолець у Раді стало зле. Її забрала "швидка"

Голові комітету з питань охорони здоров'я Ользі Богомолець стало зле у Верховній раді.

Про це повідомляє кореспондент УП.

В одному з приміщень Ради депутат втратила свідомість, її оглянули лікарі.

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Медики від коментарів відмовились.

Ольгу Богомолець забрала "швидка".

Саме у цей час під Радою був помічений мікроавтобус PEUGEOT Boxer білого кольору 2008 року випуску. Номерний знак АА 4508 ВС.

Станом на березень 2011 року значиться на ТОВ "Клініка "Альфа-Медіка" (ЄДРПОУ: 36346616 Юридична адреса: м. Київ, вул. Братиславська, 5А). У 2008 році автомобіль переобладнали на автомобіль швидкої медичної допомоги.

Цю компанію пов'язують з Борисом Тодуровим.

Про цю ж "швидку" писала Олександра Устінова з Центру протидії корупції:

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["Швидку" - УП] охороняють тітушки, відвертаючись від камер, кажуть проти реформи тут. Номера заклеєні.

З міліцією та боями дізналися номери".

Очевидці кажуть, що Богомолець забрала не "швидка", яка була на мітингу.



Нагадаємо, зранку 13 липня в.о. міністра охорони здоровя Уляна Супрун звинуватила Ольгу Богомолець у тому, що голова комітету "блокує можливість голосування закону сьогодні та початку медичної реформи".

За словами Супрун, Богомолець відмовляється підписувати позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який впроваджує медичну реформу.

Йдеться про законопроект "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (6327), який Рада прийняла у першому читанні 8 червня.

У середу, 12 липня, очільниці комітету не було на засіданні, де ухвалили цей висновок.

Депутат Сергій Березенко публічно заявив, що він телефонував Богомолець і запитував, чи прийде вона на засідання, однак вона відмовилась.

За даними представників МОЗ, народна депутат перебуває у залі та станом на 12:00 пообіцяла згодом таки підписати висновок комітету.

Роман Кравець, УП

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