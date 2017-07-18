Менше половини українців щеплені від дифтерії, коклюшу і правця – ВООЗ

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18 липня 2017

Менш ніж 50% мешканців України охоплені щепленнями АКДС – від дифтерії, коклюшу і правця.

Про це повідомляє ВООЗ.

Поруч з нами у списку ще 7 країн: Нігерія, Сомалі, Сирія, Південний Судан, Чад, Екваторіальна Гвінея та Центральноафриканська республіка.

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 Фото: Depositphotos

За даними ВООЗ та ЮНІСЕФ, майже кожне десяте немовля не вакцинували АКДС у 2016 році. Це - 12,9 мільйонів дітей.

Це означає, що вони пропустили першу дозу вакцини проти дифтерії, коклюшу і правця.

Ще 6,6 млн дітей, які отримали першу дозу вакцини АКДС, за минулий рік не пройшли курс імунізації до кінця.

Хоча зараз імунізація є одним із найуспішніших та найефективніших заходів для захисту громадського здоров'я.

Вона запобігає 2-3 мільйонам смертей від дифтерії, правця, коклюша та кору щороку.

За даними Міністерства охорони здоров'я, рівень вакцинації в Україні повільно покращується, якщо порівнювати з 2016 року.

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До того ж, уже 74% батьків підтримують вакцинацію.

Facebook Уляни Супрун

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За три перші місяці 2017 року 24% дітей віком до 1 року були повністю щеплені проти кору, 12,8% проти гепатиту В, 13,9% проти поліомієліту і 13,2% проти дифтерії, кашлюку та правця.

У 2016 році лише 46% дітей в Україні щеплені від хвороб, які можна попередити завдяки вакцинації.


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