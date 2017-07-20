Депутати хочуть дозволити лікарям не робити аборт з міркувань совісті

У Верховній Раді було зареєстровано проект закону, що пропонує дозволити лікарям відмовляти жінці в аборті з міркувань совісті.

У Верховній Раді було зареєстровано проект закону, що пропонує дозволити лікарям відмовляти жінці в аборті з міркувань совісті. Фото Ivankmit/Depositphotos

Законопроект №6747 було зареєстровано 17 липня. Зараз його розглядають у Комітеті з питань охорони здоров'я.

Згідно із законопроектом, медпрацівник має право відмовитися призначати чи робити штучне переривання вагітності через світоглядні чи релігійні переконання.

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Водночас лікар зобов’язаний повідомити про свою відмову жінці, надати всю необхідну інформацію про операцію, а також про медичного працівника чи заклад охорони здоров’я, де вона може отримати ці медичні послуги.

За відмову призначити чи взяти участь в проведенні аборту лікар не може бути притягнутий до відповідальності.

Крім того, йдеться, що у випадку невідкладної ситуації лікар не може відмовитися від проведення штучного переривання вагітності.

У законопроекті сказано, що аборт може бути проведений за бажанням жінки у закладах охорони здоров’я при вагітності терміном не більше 12 тижнів.

В окремих встановлених законодавством випадках, штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від 12 до 22 тижнів.

Серед ініціаторів змін у законодавстві – нардепи Павло Унгурян, Юрій Мірошниченко, Ігор Мосійчук, Оксана білозір, Олександр Бригинець та інші.

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Автори проекту посилаються на Декларацію відносно медичного аборту, ухвалену Всесвітньою медичною асамблеєю в 1970 році (зі змінами 1983 року).

У Декларації зазначається – якщо лікарю не дозволяють призначати та виконувати аборт його переконання, він може відмовитися від цього, забезпечивши продовження надання медичної допомоги кваліфікованими колегами.

У 2010 році Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію №1763 "Право на заперечення з міркувань совісті при наданні легальної медичної допомоги", у якій зазначено, що жодна особа, лікарня чи установа не повинні бути примушені, притягнені до відповідальності чи дискриміновані у будь-якій формі за відмову від виконання, надання, допомоги у здійсненні чи проведенні аборту.