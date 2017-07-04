МОЗ попереджає, де не можна купатися. Інтерактивна карта пляжів України

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4 липня 2017

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я створив карту на якій позначені нерекомендовані для купання пляжі та рекреаційні зони в Україні.

Наразі міток на карті не багато, але вона буде оновлюватися щотижня.

У МОЗі уточнюють, що наявність позначки означає: якість води в межах цих пляжів не відповідає стандарту на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).

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Станом на 15:00 вівторка, 4 липня, заборонено купатися на:

– пляжі "Чорторий" у Деснянському районі Києва,

– пляжі "Правий берег" у Запоріжжі,

– пляжі Приморського району Маріуполя,

– пляжах "Стрілка" і "Чайка" у Миколаєві,

– пляжі "Райдуга" у Первомайську.

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