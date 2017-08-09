Керівниця райлікарні офіційно очолила "ОХМАТДИТ"

Переможниця відкритого конкурсу на посаду головного лікаря "ОХМАТДИТу" Ірина Садов'як пройшла перевірку МОЗу.

9 серпня її представили колективу лікарні, повідомляє журналіст "Української правди. Життя".

Під час свого виступу Садов'як розповіла, що колись "мріяла про ОХМАТДИТ", але згадала про це лише коли син, з яким разом вона випадково переглядала ролик про конкурс на посаду головного лікаря, запропонував їй спробувати.

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Переможниця відкритого конкурсу на посаду головного лікаря "ОХМАТДИТу" Ірина Садов'як пройшла перевірку МОЗу

"Жодного дня я не працювала лікарем, вся діяльність моя лише в організації. Я розумію ваші проблеми і розумію, що важливо для здоров'я дитини. Сподіваюсь це моє покликання", – зазначила вона.

Нова очільниця лікарні вважає,що ключова проблема – не відсутність професіоналізму, бо в "ОХМАТДИТі" працюють професійні лікарі, а стосунки між пацієнтами, лікарями і пацієнтами.

"Ми звикли працювати так, як звикли. Ми забули, що основним в лікарні є пацієнт… Від вас я вимагаю одного: ми маємо зробити все так, щоб нас ні в чому не підозрювали. Жодного хабарництва", – звернулася вона до підлеглих.

"Не бійтесь змін. Ми нормальні й адекватні люди, я сподіваюсь на реформу охорони здоров'я.

Діти, які будуть на лікуванні в Охматдиті з важкими унікальними захворюваннями, мають отримати безкоштовну допомогу. Є різні моменти, як це зробити. Це буде державне, але підприємство", – пообіцяла Садов'як.

Фото: Facebook

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Оксана Корчинська, яка теж була на представленні, повідомила, що Садовяк лише напередодні, 8 серпня, подала заяву на звільнення, бо "до останнього не вірила у своє призначення".

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У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський запевнив персонал клініки, що "ні про яку приватизацію ОХМАТДИТу не йдеться".

"Хотілося б, щоб і лікарня тут фінансувалася, і щоб наші діти отримували ту ж допомогу, що і за кордоном. Ми чудово розуміємо, що пацієнтів лікує не міністерство, чи головний лікар, а лікарі та медсестри", – додав він.

Під час презентації також озвучили бюджет "ОХМАТДИТу" на 2017 рік – 355 млн грн.

Нагадаємо, Ірину Садов’як обрали під час другого конкурсу на цю посаду.

Раніше вона працювала головним лікарем Коломийської районної центральної лікарні 14 років.

Декларація "чиста": має лише одну квартиру на 82,8 квадратних метрів і одну земельну ділянку на 1200 квадратних метрів.

Під час співбесіди Ірина Садов’як розповіла, що на новій посаді планує змінити організаційну структуру "Охматдиту".

Вважає, що основними цінностями лікарні повинні бути повага, довіра, любов, а головними якостями її персоналу: старанність, ініціативність, новаторство, фаховість.

Лікар вважає, що батьки повинні бути партнерами лікарів, бо коли батьків медики не бачать партнерами, "то велика біда".

"Ми в Коломиї одні з перших зробили вільний допуск батьків до реанімації, - розповідає. - Першим був спротив від лікарів. Я завжди намагалась пояснити своїм лікарям: коли дитина знає, що з нею відбувається, вона менше переживає, більше довіряє лікарю, в неї менша тривога. Коли мама приймає участь у вимірюванні температури, це так має бути".

Ірина планує перетворити лікарню на комунальне некомерційне підприємство і пропонує зворотній зв’язок з регіонами.

"Я чистий управлінець, жодного дня не працювала лікарем, і займаюсь саме організацією і всім, що стосується управлінської діяльності. Підбираю лише фахівців", - сказала вона.

На запитання щодо можливої корупції у медзакладі Ірина відповіла, що за 14 років роботи головним лікарем троє лікарів, що брали хабарі, пішли зі своїх посад.

Раніше Уляна Супрун розповіла УП.Життя, що міністерство домовилось з Ізраїлем про те, що один з їхніх колишніх заступників міністра охорони здоров’я, який був головним лікарем в одній з найбільших лікарень Ізраїлю, приїде на три місяці, щоб бути ментором для нового головного лікаря "ОХМАТДИТУ". Він допомагатиме адміністративно змінити систему.

"Ми зараз йдемо в бік розподілу повноважень між головним лікарем, який займатиметься медичними справами, і головним директором, який займатиметься адміністративною і фінансовою частинами, - сказала Уляна Супрун. - "ОХМАТДИТОМ" ми хочемо показати приклад, як можна змінити систему".