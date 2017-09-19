Інтернет, амбулаторії та автівки для лікарів. Президент подав у Раду реформу медицини на селі

У Верховній Раді зареєстрували ініційований президентом Петром Порошенком проект закону №7117 "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості".

Проект реформування сільської медицини передбачає розвиток інфраструктури та додаткове фінансування для охорони здоров’я у селах, пояснюють у МОЗі.

Зокрема, йдеться про будівництво додаткових амбулаторії з можливістю проживання родини лікаря, придбання автомобілів для лікарів, щоб вони мали змогу пересуватися між селами, а також створення можливості для отримання освіти та підвищення кваліфікації.

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Крім того, законопроект закладає основи розвитку "телемедицини", щоб лікарі мали змогу консультуватися з колегами за допомогою відеозв'язку.

Для цього передбачається проведення мережі Інтернет в усі, навіть віддалені села, в рамках розвитку медичної інфраструктури.

Ознайомитися з текстом законопроекту можна за посиланням.

Наразі у сільській місцевості проживає 13 млн українців або 30% населення.

"Наразі низький рівень надання медичної допомоги у сільській місцевості спричинений зокрема відсутністю налагодженої медичної інфраструктури та кваліфікованого медичного персоналу", – зазначають у відомстві.

"Поточний стан – жахливий. Лише 17% фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій забезпечені транспортом.

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Не вистачає обладнання, ліків, в значній частині фельдшерсько-акушерських пунктів немає медичного персоналу. Ми платимо дуже дорогу ціну за уповільнення реформування медицини", – зазначив Порошенко під час наради з питань розвитку сільської медицини.

Цього року в бюджеті вже передбачено 4 млрд гривень на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості.

Крім того, Кабмін заклав додатковий 1 млрд гривень на розвиток системи охорони у селах у 2018 році.

"Ми як держава маємо забезпечити доступність медичної допомоги на всій території країни. Саме це зробить нас сильною державою, країною, де можна жити і бути здоровим всюди.

Виділені кошти – запорука того, що кожен українець в будь-якому місці країни отримає якісну медичну допомогу", – зазначила в.о. міністра охорони здоров’я, доктор Уляна Супрун.

Законопроект президента доповнює раніше ініційовані урядом проекти законів про зміну моделі фінансування системи охорони здоров’я та є частиною медичної реформи.

Пакет законопроектів №6327 та №6604, які запускають реформу фінансування системи охорони здоров’я, а також президентський законопроект №7117, що передбачає підвищення доступу та якості медичних послуг у селах будуть розглянуті вже на цій парламентській сесії.