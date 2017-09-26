Тест на холестерин, гепатит, ВІЛ: МОЗ розповіло, які послуги будуть безкоштовними

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік послуг, які включає гарантований пакет первинної медичної допомоги.

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У відомстві повідомили, що під час первинної медичної допомоги пацієнти гарантовано і безкоштовно можуть отримати:

Гематологічні дослідження

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

Біохімічні й імунохімічні дослідження сироватки крові

Глюкоза крові

Загальний холестерин

Аналізи сечі

Загальний аналіз сечі

Інструментальні методи дослідження

Електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою

Мікроскопія харкотиння.

Швидкі тести

Швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс.

У МОЗ також нагадали про повноваження сімейного лікаря, який має призначати ліки та виписувати рецепти,а також оформлювати довідки, лікарняні листки.

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За рецептами можна буде отримати у тому числі препарати за програмою відшкодування вартості ліків.

Крім того, сімейний лікар:

спостерігає за станом здоров’я пацієнтів за допомогою різних досліджень, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани;

супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями;

надає невідкладну допомогу;

направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги;

проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику.

Сімейний лікар може спостерігати неускладнену вагітність та спостерігати за здоровою дитиною відповідно до вікових особливостей та потреб, а також надавати окремі послуги паліативної допомоги.

Наприклад, оцінити ступінь болю, призначити та виписати рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому.