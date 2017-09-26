Тест на холестерин, гепатит, ВІЛ: МОЗ розповіло, які послуги будуть безкоштовними

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26 вересня 2017

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік послуг, які включає гарантований пакет первинної медичної допомоги.

Фото amoklv/Depositphotos

У відомстві повідомили, що під час первинної медичної допомоги пацієнти гарантовано і безкоштовно можуть отримати:

  • Гематологічні дослідження
  • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
  • Біохімічні й імунохімічні дослідження сироватки крові
  • Глюкоза крові
  • Загальний холестерин
  • Аналізи сечі
  • Загальний аналіз сечі
  • Інструментальні методи дослідження
  • Електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою
  • Мікроскопія харкотиння.
  • Швидкі тести
  • Швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс.

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У МОЗ також нагадали про повноваження сімейного лікаря, який має призначати ліки та виписувати рецепти,а також оформлювати довідки, лікарняні листки.

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За рецептами можна буде отримати у тому числі препарати за програмою відшкодування вартості ліків.

Крім того, сімейний лікар:

  • спостерігає за станом здоров’я пацієнтів за допомогою різних досліджень, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани;
  • супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями;
  • надає невідкладну допомогу;
  • направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги;
  • проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику.

Сімейний лікар може спостерігати неускладнену вагітність та спостерігати за здоровою дитиною відповідно до вікових особливостей та потреб, а також надавати окремі послуги паліативної допомоги.

Наприклад, оцінити ступінь болю, призначити та виписати рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому.


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