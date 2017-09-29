Невакцинованих від кору дітей тимчасово звільнять від занять у школах – МОЗ

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29 вересня 2017

Дітей, які не мають щеплень проти кору, не допускатимуть у навчальні заклади в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях.

Фото Kryzhov/Depositphotos

У цих трьох регіонах зафіксовано найбільшу кількість захворілих, повідомляє МОЗ.

Школярів звільнять від уроків на період спалаху захворювання доти, поки вони не отримають всі потрібні дози вакцини за календарем.

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"З початком навчального року ризик масового поширення інфекції значно збільшується", – пояснюють рішення у відомстві.

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Нагадаємо, станом на початок вересня в Україні захворіли 1627 людей. Здебільшого це діти, однак хворіє і чимало дорослих.

Найбільше хворіють в Івано-Франківській (747 випадків), Одеській (589 випадків) та Тернопільській (70 випадків) областях. Двоє дітей в Одеській області померли.

Із порадами, що робити, аби вберегтися від кору, можна ознайомитися за лінком.


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