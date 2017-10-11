До найбільшої пацієнтської організації України прийшли Нацполіція, ГПУ та СБУ

До офісу благодійного фонду "Пацієнти України" прийшли слідчі Головного управління Національної поліції з ухвалою Печерського суду про вилучення документів.

Згідно з ухвалою, документи вилучаються у цього БФ та у БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" для проведення позапланових податкових перевірок і ревізій, а також судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

До офісу благодійного фонду "Пацієнти України" прийшли слідчі Головного управління Національної поліції

"Національна поліція та Генеральна прокуратура України звинувачують керівництво організацій у присвоєнні коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією", – зазначають у прес-службі "Мережі ЛЖВ".

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"Ми розцінюємо такі кроки правоохоронців виключно як тиск на пацієнтські антикорупційні організації, – стверджує Ольга Стефанишина, виконавчий директор БФ "Пацієнти України".

У свою чергу Дмитро Шерембей, голова "Всеукраїнської мережі ЛЖВ", у колонці для "Української правди. Життя" цитує запит СБУ:

"... діючи умисно та за попередньою змовою, за сприяння співробітників ФСБ РФ, розробили і впровадили схему виведення грантових коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (Женева, Швейцарія) на тимчасово окуповану територію АР Крим для їх використання з метою фінансування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", інших антидержавних проросійських і сепаратистської рухів, Інтернет-ресурсів".

На ці закиди Ольга Стефанишина зазначає, що "наші організації постійно проходять аудит, а на сайтах у відкритому доступі є вся фінансова звітність організації.

Нас підтримують найбільші міжнародні організації, тому відкриття кримінальних проваджень проти нас – це неприхована спроба залякати та паралізувати роботу наших організацій".

У "Мережі ЛЖВ" також нагадують, що Глобальний фонд регулярно залучає зовнішніх аудиторів для підтвердження цільового використання коштів організації.

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"Наші організації регулярно проходять спеціальні перевірки аудиторських компаній, саме на замовлення Глобального Фонду, і жодних порушень виявлено не було.

Дивно, коли організація, яка підтримує нас фінансово – не бачить порушень у використанні своїх грошей, а українські правоохоронні органи намагаються відкрити проти нас кримінальні провадження", – додає Стефанишина.

Активісти також пов’язують такі кроки правоохоронців з тим, що саме ці організації займалися просуванням реформи державних закупівель ліків та передачі цієї функції міжнародним організаціям.

Ця реформа, за підрахунками Рахункової палати та антикорупційних організацій, щороку заощаджує Україні до 40% державного бюджету на закупівлю ліків.

Організації, які входять до "Пацієнтів України" регулярно проходять аудит, а на їхніх сайтах у відкритому доступі є вся фінансова звітність

"Тендерне корито – закрито. Фармацевтична мафія втрачає мільярди на закупівлях ліків через міжнародні організації, які зараз осідають не в кишенях компаній-прокладок, а використовуються на закупівлю додаткових ліків для хворих, – розповідає Дмитро Шерембей, голова "Всеукраїнської мережі ЛЖВ".

Ми, як пацієнти, захищаємо цю реформу, щоб не дати повернутися корупційним схемам. Саме тому люди, які раніше наживалися на наших життях, задіюють весь можливий державний апарат, щоб налякати нас та заблокувати нашу роботу.

Це нонсенс, коли правоохоронці закривають справи проти поплічників Богатирьової, і кидають всі свої ресурси на боротьбу з громадськими активістами".

За словами "Мережі ЛЖВ", вони вже отримали копії 8 судових ухвал, відповідно до яких є також відкриті кримінальні провадження по організаціям і в Службі безпеки України.

Кошти Глобального фонду в Україні отримують 588 організацій, в тому числі 354 лікувальних заклади (СНІД-центри, туберкульозні диспансери), 124 виправні заклади та 100 НГО.

Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією був заснований Організацією Об’єднаних Націй у січні 2002 року для покращення фінансування національних програм, спрямованих на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом та малярією, у країнах з недостатньою кількістю власних ресурсів.