Активисты – это террористы! Так считают СБУ, ГПУ и Нацполиция

Крупнейшая пациентская организация Украины "Сеть ЛЖВ" получила "письма счастья" от СБУ и Нацполиции с Генпрокуратурой.

Такие письма для нас – не впервые, но на этот раз украинские силовики превзошли сами себя.

В один день(!) – 21 сентября 2017 года – в отношении "Сети ЛЖВ" было вынесено восемь (!) решений судов по инициативе Нацполиции Украины и СБУ.

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Известен ли хоть один случай, когда против коррупционеров суды так молниеносно принимали сразу 8 решений?

Ответ очевиден.

Это свидетельствует о едином центре атаки на нас.

Ответственное за наезд лицо выбрало потрясающие в своей бессмыслице формулировки. Например, в запросе СБУ звучит буквально следующее:

"...действуя умышленно и по предварительному сговору, при содействии сотрудников ФСБ РФ, разработали и внедрили схему выведения грантовых средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Женева, Швейцария) на временно оккупированную территорию АР Крым для их использования с целью финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", других антигосударственных пророссийских и сепаратистких движений, Интернет-ресурсов".

В прошлом месяце Украинский форум благотворителей признал "Сеть людей живущих с ВИЧ" крупнейшим благотворителем страны.

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В прошлом году мы получили награду организации президента США по борьбе со СПИДом во всем мире (PEPFAR), как лучшая организация.

Дмитрий Шерембей с наградой организации президента США по борьбе со СПИДом во всем мире (PEPFAR)

Только в прошлом году клиентов получивших помощь – более 150 тысяч.

Украина занимает 131-е место в рейтинге стран по борьбе с коррупцией. По оценке международной организации Transparency International. СБУ, Полиция и Прокуратура – занимают 131-е место в мире по эффективности работы с коррупцией. И теперь "крутые" люди, которые на 131-м месте, пришли с "наездом" к людям, которые в своей сфере на первом месте.

Со всеми своими прослушками, прикладами, масками, постановами и ухвалами они пришли к пациентам.

Со стороны это выглядит как нападение "силовиков-педофилов", так как по-другому наши весовые категории сравнивать тяжело.

Для тех, кто не в курсе – "Сети ЛЖВ" уже 16 лет. Мы воевали при любой власти – при Ющенко, при Януковиче. И воюем сейчас. Нас всегда пытались закрыть, надавить, дискредитировать, обвинить в продажности, в ангажированности.

Но именно мы – те самые агенты изменений, которые поставили цель – сделать страну лучше.

Именно мы заставляем фармкомпании не относиться к Украине как к дикому рынку, где пара чемоданов денег, занесенных в суд, взвинчивает цену на жизненно-необходимые лекарства на 1000%. Мы идем в суд, и доказываем, что патенты устарели, а цена на лекарства завышена. И привыкли добиваться своего.

Мы привлекаем в Украину инновационные технологии – в лечении, социальных услугах, в адвокации.

Мы были партнерами в разработке и запуске платформы prozorro и dozorro, которые не дают покупать морковку по цене авокадо.

Создаем и продвигаем электронную систему охраны здоровья eHealth, которая позволит наконец-то врачу и пациенту стать партнерами.

Пациенты и врачи ценят нашу работу, американский президент ценит нашу работу.

Международные и украинские эксперты тоже высоко оценивают наши достижения.

У международных аудиторов, которые пристально проверяют каждый договор, нет к нам никаких вопросов.

Мы открыты, прозрачны, и отвечаем за каждый шаг и потраченную гривну.

Но СБУ, Нацполиция и Генпрокуратра сочинили, что мы помогаем антигосударственной политике, сотрудничаем с ФСБ РФ, ̶в̶з̶р̶ы̶в̶а̶е̶м̶ ̶с̶к̶л̶а̶д̶ы̶,̶ ̶п̶о̶х̶и̶щ̶а̶е̶м̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶,̶ финансируем терроризм с помощью денег из Женевы,̶ ̶е̶д̶и̶м̶ ̶м̶л̶а̶д̶е̶н̶ц̶е̶в̶.

В то время, когда страна в реальной опасности, силовики предпочитают, как в старом анекдоте, искать ключи не там где их потеряли, а там, где светлее.

Бороться не с реальными террористами и диверсантами, а с неправительственными организациями, которые ближе, гораздо безопаснее и никуда не прячутся.

Именно поэтому мы даем ответ "силовикам" через СМИ. Потому что методы, которые они выбрали, напоминают методы КГБ, когда все действия проводились скрыто от посторонних глаз, и в интересах одной, небольшой группы людей.

Такое впечатление, что на "Cеть ЛЖВ" пытаются надеть эту временную петлю, когда опричники КГБ правили миром. Эти люди пытаются запугать наших партнёров, дискредитировать нас перед донорами. Они до сих пор живут в 1984-м, еще при Андропове.

Эти люди не верят, что времена изменились.

Они не верят что можно жить честно, действовать в интересах людей, что можно искренне желать изменить страну к лучшему.

Они не верят, потому что ничего важнее личного обогащения для них нет.

Они не спят ночами и пытаются нам навредить – для того, чтобы все оставалось как раньше. Тихо, мутно, с непрозрачными доходами.

Но мы не боимся никаких наездов, проверок и угроз. Мы считаем, что эта страна – благодаря нам в том числе – изменилась, и изменения – необратимы.

И поэтому вот наш ответ СБУ, Полиции и Прокуратуре:

Ваши действия – это шантаж с целью запугать, и взять под контроль крупнейшую пациентскую организацию. Мы будем защищаться публично. Не существует причин, которые заставят нас остановиться. Мы предоставим все документы, которые вас интересуют. Добровольно. Пришлем на электронную почту. Потому что мы прозрачны и честны в отличие от вас. Читайте. Мы готовы собрать все организации, к которым у вас есть похожие вопросы, сесть за одним столом и публично ответить на все вопросы. Мы сэкономим вам время, чтобы вы смогли, наконец, раскрыть взрывы, диверсии и убийства.

P.S. Пока писалась колонка стало известно, что Печерский суд назначил в "Сети ЛЖВ" внеплановую налоговую проверку ГФС…

Дмитрий Шерембей, глава "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД"