Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ

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30 жовтня 2017

Відтепер меддопомога не прив’язана до місця прописки чи проживання.

Кожен може вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря у будь-якому медзакладі.

Гроші за обслуговування заплатить держава.

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Наразі процес вибору лікаря і укладення договорів – у пілотному режимі.

Дату початку всеукраїнської кампанії визначать після того, як закон №6327 підпише президент.

Щоб ми були до цього готовими, МОЗ розповідає 5 кроків, які допоможуть обрати сімейного лікаря.

Фото:ginasanders/Depositphotos

Для перегляду кроків скористайтеся стрілочками.

Інструкції для лікаря та пацієнта ви можете переглянути на платформі еHealth: Кроки для лікаря, Кроки для пацієнта.

Зразки декларації тут: https://goo.gl/PpXFPz.


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