Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ

1

ВИБЕРІТЬ ЛІКАРЯ

Найпростіший варіант: ви знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і задоволені його роботою.

Реклама:

Якщо такого лікаря ви ще не знайшли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег – можливо, у них був позитивний досвід у амбулаторії сімейної медицини або поліклініці, яка підходить вам географічно.

Ви також можете звернутись у місцевий відділ охорони здоров’я.

Там вам розкажуть, які лікарі працюють у вашому населеному пункті чи районі.

Або просто зверніться у будь-який медзаклад і познайомтеся з лікарями.

Інформацію про них можна отримати у місцевому відділі охорони здоров’я або безпосередньо в реєстратурі.

Деякі медзаклади вже мають свої власні сайти з такою інформацією.

Пам’ятайте, що зараз ви не мусите звертатись до лікаря "суворо за пропискою". Ви можете обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи тощо.