Хто такі супербактерії, та чому антибіотики варто лишати на чорний день

Цей тиждень у всьому світі присвячений проблемі резистентності бактерій до антибіотиків. Простіше кажучи, ті ліки, які винайшло людство, перестають діяти на мікроорганізми.

Головне побоювання медиків й учених – виникнення супербактерій.

Хто такі супербактерії та чому приймати антибіотики треба з розумом, відповідаємо з Віктором Ляшко, лікарем-гігієністом, головою ГО "Інфекційний контроль в Україні".

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Віктором Ляшко – лікар-гігієніст, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні"

ХТО ТАКІ СУПЕРБАКТЕРІЇ, І ПРИ ЧОМУ ТУТ АНТИБІОТИКИ?

Антибіотики – геніальний винахід людства. Завдяки їм нам вдалося майже забути про такі складні хвороби як черевний тиф та чума.

Також вони допомогли значно зменшити смертність від холери та великої групи діарейних хвороб (наприклад, шигельозу, сальмонельозу тощо).

Але не варто розслаблятися. У січні цього року в США померла 70-річна жінка. У неї була виявлена ​​інфекція, викликана супербактерією Klebsiella pneumoniae.

Ця бактерія була стійка до 26 видів антибіотиків. Не допоміг навіть антибіотик "останнього резерву" колістин. Він має безліч побічних дій, і його використовують у виняткових випадках, лише коли всі інші ліки не діють.

Ми винаходимо все нові антибіотики (що довго і дорого), а мікроорганізми вчаться до них пристосовуватися. І цілком можливо, що найближчим часом, всі нині існуючі антибіотики виявляться неефективними, і люди знову будуть вмирати від бактеріальних інфекцій.

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Супербактерія здатна протидіяти більшості антибіотиків. Фото Lcosmo/Depositphotos

ЧИ МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ СУПЕРІНФЕКЦІЄЮ?

Так, можна. Супербактерії можуть потрапити до вашого організму як і будь-які інші мікроорганізми – від хворої людини або тварини, при контакті із зараженою їжею, водою, побутовими предметами.

Тому профілактика особливо важлива. Мийте руки перед їжею, дотримуйтеся здорового способу життя й робіть щеплення. Це допоможе вашому організму самостійно протистояти бактеріям і антибіотики просто не знадобляться.

ЩО СТАНЕТЬСЯ, ЯКЩО ЗАРАЗИТИСЯ БАКТЕРІЄЮ, ЯКА РЕЗИСТЕНТНА ДО АНТИБІОТИКІВ?

Якщо мова йде про резистентність лише до деяких антибіотиків, то в залежності від ситуації лікування може бути більш тривалим, дороговартісним, менш ефективним і з більшими втратами для організму.

У випадку з супербактеріями – медицина буде безсила. У неї просто не буде ліків, які могли б впоратися з цим. Якщо вам пощастить – ваш організм впорається з інфекцією самостійно.

Якщо вам пощастить – ваш організм впорається з інфекцією самостійно.

Фото Bumble-Dee/Depositphotos

ЧИ МОЖНА ЯКОСЬ НЕ ДОПУСТИТИ ЗРОСТАННЯ СУПЕРБАКТЕРІЙ?

Проблема може вирішуватися на декількох рівнях.

Держави можуть покращувати епіднагляд за поширенням суперінфекцій, впроваджувати програми з профілактики захворювань, регулювати обіг фармакологічних засобів.

Лікарі повинні пояснювати своїм пацієнтам, як правильно використовувати антибіотики.

Фермери можуть відмовитися від застосування антибіотиків для здорових тварин.

Але головне – ми можемо відмовитися від антибіотиків в тих випадках, коли вони не потрібні. Ну, а якщо ми їх таки застосовуємо, – дотримуватися всіх правил обережності.

КОЛИ АНТИБІОТИКИ ТОЧНО НЕ ПОТРІБНІ?

Всі інфекційні захворювання можна умовно поділити на вірусні та бактеріальні. Вони відрізняються своєю природою і методами лікування, хоча і можуть викликати схожі симптоми.

Антибіотики не діють на віруси. Фото poznyakov/Depositphotos

Так от, антибіотики не діють на віруси. Це означає, що вам точно не слід їх приймати, якщо у вас:

ГРВІ;

грип;

більшість видів кашлю;

болі в горлі (виняток становить лікування ангіни);

мононуклеоз.

Але навіть якщо інфекція бактеріального походження, приймати антибіотики не завжди доцільно.

Іноді організм може впоратися з бактерією самостійно. І приймати ліки потрібно тільки в тому випадку, якщо ситуація почне погіршуватися.

ЯК ПРАВИЛЬНО ПРИЙМАТИ АНТИБІОТИКИ?

Всесвітня організація охорони здоров'я дає наступні рекомендації:

1 Використовуйте антибіотики тільки за призначенням лікаря. 2 Ніколи не приймайте антибіотики, якщо лікар сказав, що вони не потрібні. 3 Застосовуйте антибіотики згідно з тією схемою, яку прописав вам лікар. 4 Завжди допивайте повний курс антибіотиків. 5 Ніколи не діліться і не використовуйте антибіотики, які залишилися з минулого прийому.

Всесвітня організація охорони здоров'я пояснює причини стійкості до антибіотиків

Дарина Даниленко, медичний журналіст, спеціально для УП.Життя

Титульне фото Aleutie/Depositphotos