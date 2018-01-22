Москаль заявляє, що на Закарпатті вакцин від кору немає. МОЗ підтверджує

Очільник Закарпаття Геннадій Москаль заявляє, що область досі не отримала вакцин від кору.

– Коли я бачу, як керівництво МОЗ говорить по телебаченню, що всі регіони забезпечені вакцинами, то відповідально заявляю – це брехня! На Закарпатті вже два тижні немає жодної вакцини від кору, а всі наші звернення в МОЗ ігноруються. Якщо, не дай Бог, в області почнуться летальні випадки, вся відповідальність про це ляже на недолуге керівництво Міністерства охорони здоров’я, – заявив Москаль через свій сайт.

За його словами, область постійно звертається до МОЗ з проханням виділити вакцини, але відповіді не отримує.

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– Хвороба продовжує швидко поширюватися областю, – заявляє очільник Закарпаття Геннадій Москаль. – Станом на вечір п’ятниці (19.01) на Закарпатті зареєстровано 299 випадків кору і щодня продовжують реєструвати нові. 78 відсотків хворих – це особи до 17 років, а головна причина хвороби в тому, що дітей свого часу не щепили через відсутність вакцини.

Дитячі заклади не працюватимуть два тижні, до 5 лютого. Напружена ситуація з кором також в Ужгородському та Хустському районах Закарпаття.

Тому з понеділка, 22 січня, дитячі садки, школи і школи мистецтв у Тячівському районі на Закарпатті закривають на карантин.

Відповідне розпорядження прийняв голова Тячівської райдержадміністрації.

На запит "Української правди. Життя" Міністерство охорони здоров’я надіслало відповідь.

Відомство повідомило, що "вирішує ситуацію з відсутністю вакцин від кору на Закарпатті та в деяких інших областях".

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Тобто вакцини на Закарпатті дійсно немає.

"Сьогодні провели оперативні перемовини з низкою областей і домовилися про перерозподіл вакцин. Але українців не має цікавити бюрократія, бо єдине, що дійсно важливе для людей – це фізична наявність вакцин в медичних закладах, що ми прискорюємо наскільки можливо.

Всі наявні в країні вакцини сьогодні знаходяться в регіонах. Тому будь-який перерозподіл вакцин — це добра воля та взаємодопомога одних регіонів іншим", – йдеться у відповіді.

Чіткі дати щодо перерозподілу вакцин МОЗ повідомить завтра на брифінгу о 14:00.

МОЗ також просить департаменти охорони здоров’я у термінових випадках разом з офіційним зверненням до МОЗ одразу телефонувати спеціалістам Міністерства.