Угорщина дасть Закарпаттю 8 тисяч вакцин від кору – Москаль

Уряд Угорщини після звернення Закарпатської ОДА до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді прийняв рішення виділити області 8000 вакцин від кору як гуманітарну допомогу.

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"Очікуємо гуманітарний вантаж у п’ятницю, 26 січня. Вакцина одразу буде направлена в медичні заклади області, її вистачить приблизно на 2 місяці", – повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своєму сайті.

За словами Москаля, це не перший подібний гуманітарний вантаж – у лютому 2017 року Угорщина передала нам 4,5 тонн медичного препарату для важкохворих із термінальною стадією хронічної ниркової недостатності, а в березні 2017-го – 5 тисяч вакцин від кору, паротиту й краснухи.

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Москаль додав, що 10 тисяч вакцин, які Закарпаттю пообіцяло МОЗ, у регіоні поки що не отримали. Через спалах кору з понеділка, 22 січня, дитячі садки, школи і школи мистецтв у Тячівському районі на Закарпатті закриті на карантин.

МОЗ пообіцяло скерувати на Закарпаття вакцини після того, як Москаль заявив, що немає чим щеплювати жителів у регіоні.

Головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта повідомив, що у МОЗ триває службове розслідування щодо нестачі вакцин у деяких областях.