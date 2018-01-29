На Львівщині планують запровадити офіційну оплату за пологи

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29 січня 2018

У Львівській області офіційно планують запровадити платні пологи.

Про це на зустрічі з журналістами повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, пише "Твоє місто".

 Фото: Mishatc / Depositphotos

"Плануємо запровадити в наших пологових будинках платні пологи – коли ти приходиш народжувати не до лікаря, який чергує, а до того, з яким домовився.

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Це має бути оплачено. Умовно 60% йде як гонорар лікарю і 40% – лікарні. Це буде справедливо, адже лікар приїжджає у позаробочий час і надає допомогу, усе юридично правильно, і лікарня з того отримає позабюджетні кошти", – пояснила Микитчак.

За її словами, пологи по домовленості відбуваються скрізь.

А найбільша їхня проблема – у відповідальності, яку у випадку надзвичайної ситуації несе не лікар, що приймав пологи, а черговий медперсонал.

"У нас зараз лікарі приїжджають на домовлені пологи, отримують ту чи іншу суму в кишеню. Але найбільша біда в тому, що відповідальним за пацієнта є черговий персонал, а не той лікар, який прийшов по домовленості.

Треба виводити це з тіні, має бути офіційно зафіксовано, якщо лікар прийшов на зміну у свій неробочий час", – додає чиновниця.

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Спочатку офіційну плату за пологи планують запровадити в перинатальному центрі, який нібито повинен відкритися у березні. Далі – в обласній лікарні, а потім – по районах області.

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Вартість пологів поки що не обрахували, проте Микичак переконує, що це не буде захмарна ціна.

"Ми обрахуємо, скільки в середньому коштують пологи, зараз для цього є методика, яку затвердив Кабмін, і після того встановимо суму. Ніхто не буде ставити захмарну ціну. Кілька років тому ми рахували, що обласній лікарні одні пологи – з урахуванням медикаментів, комуналки, харчування – коштують приблизно 4 тисячі гривень", – додає чиновниця.


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