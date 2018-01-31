МОЗ заявляє, що випадок дифтерії на Луганщині не підтвердився

МОЗ заявляє, що у Луганській області випадок дифтерії не підтвердився.

Таку заяву відомство озвучило після проведення лабораторних досліджень в мікробіологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України.

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Нагадаємо, 31 січня з'явилася інформація про те, що в Україні вперше з 2006 року виявили хворого на дифтерію.

Мова йшла про хворого в Рубіжному Луганської області.

Дифтерію "УП.Життя" підтвердив головний лікар медзакладу Едуард Кравченко.

Зранку він повідомив, що стан хворого задовільний. Він лежить в інфекційному відділенні лікарні.

За інформацією "112 каналу", хворому 31 рік, у нього "так звана локалізована і токсична форма дифтерії".

За словами головного інфекціоніста області Ольги Мартиненко, він отримував всі профілактичні щеплення в дитинстві.

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30 січня переможець конкурсу на посаду директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта повідомив, що в МОЗ надійшло повідомлення про першого хворого на дифтерію.

Але тоді діагноз не був підтверджений лабораторно. Після своїх досліджень у Центрі громадського здоров'я МОЗ заперечив цю інформацію.

Ситуацію прокоментувала завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська.

За її словами, інфекційний діагноз (окрім винятків) встановлюють за сукупністю клініко-лабораторних даних клініцистами.

Після клінічної постановки попереднього діагнозу його намагаються підтвердити лабораторно.

"Якщо діагноз не підтверджується через бактеріологічне дослідження, це не означає, що його немає. Людина може пізно поступити, приймати масу антибіотиків, як було у цьому випадку.

Кінцевий діагноз встановлять лікарі на основі спостережень в динаміці (наявність/відсутність специфічних ускладнень, місцева динаміка, лабораторні зміни) з урахуванням епідеміологічних даних (контакт з інфекційними хворими)", - написала лікар.