8 міфів про безпечний секс

Часто відчуття сорому та невпевненості у підлітків у подібних ситуаціях – наслідок некоректного сексуального виховання. Цьому питанню не приділяють достатньо уваги у школах, розповідаючи про секс побіжно та поверхово.

Батьки ж у переважній більшості воліють не відповідати на "незручні" запитання дітей, адже самі вважають подібні бесіди чимось непристойним.

Як це змінити?

По-перше, для сексуального виховання дітей у школах мають залучатися спеціалісти. Не варто змушувати консервативних учителів поважного віку пояснювати дітям, що таке секс і як правильно вдягати презерватив.

По-друге, батьки мають бути завжди готові до розмови "про це" зі своєю дитиною. Якщо син чи донька підійшли до вас із питанням, звідки беруться діти, не варто відкладати пояснення "на потім" – найбільш вчасним для розмов є саме той момент, коли дитина самостійно проявляє цікавість до теми.

Під час пояснень не варто також вдаватися до суто дитячих метафор на кшталт "пєстіків-тичинок". Необхідність говорити про секс завуальовано, не вживати прямих позначень у майбутньому може стати причиною невпевненості.

Розповідаючи дітям про секс, одразу пояснюйте, як правильно цим займатися: що таке презерватив, для чого він потрібен, де його можна взяти.

Поясніть дитині, що коли вона буде готова вступити у доросле життя, зможе розраховувати на вас у разі необхідності – наприклад, попросити купити для неї презервативи.