В Україні заборонили вакцину від кору та краснухи, упаковану в Росії

Україні заборонили продаж і використання вакцини від кору, паротиту та краснухи " Приорикс ", яка має російську реєстрацію.

Це вказано у розпорядженні Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

За її даними, вакцину виробляє італійська компанія "Фидия Фармацеутици С.п.а", але упаковкою і випусковим контролем якості займається фірма з Росії ООО "Смит-Кляйн Бичем-Биомед".

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Служба повідомляє, що препарат на території України перебував в обігу як "незареєстрований лікарський засіб".

Усім, хто реалізовує та застосовує лікарські засоби, Держслужба з лікарських засобів постановила невідкладно після одержання документу перевірити наявність цього препарату і вилучити його з обігу для подальшої утилізації та/або знищення.

Якщо "Приорикс" є в наявності, потрібно повідомити службу про виконання її розпорядження.

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Нагадаємо, весною 2017 року в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що ліки та медичні вироби, виготовлені в Росії, мають потрапили під санкції.

"Всі наші держзакупівлі проходять через міжнародні організації. По-перше, вони вимагають відповідності кваліфікації ВООЗ, а більшість російських ліків не кваліфіковані. По-друге, російські виробники самі не виходять на відкриті тендери", – сказала в.о. міністра.

Вона також зауважила, що зараз Державний експертний центр не має можливості проводити перевірку виробничих потужностей російських фармвиробників, відповідно не може гарантувати якість ліків виробництва РФ.

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"Є дуже багато запитань до російських ліків, російських медвиробів, до їх якості та реєстрації", – додала Супрун.