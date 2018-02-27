Уряд скасував мораторій на перевірку аптек. Що це означає

Вперше за останні три роки Держлікслужба перевірятиме діяльність аптек та ліки, які вони реалізують у 2018 році.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

23 лютого 2018 року вступила в дію постанова Кабміну № 1104 від 18.12.2017 р. "Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

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Ця постанова дає можливість цього року розпочати систематичні та планові перевірки аптечних закладів, тобто діяльність аптек у повному обсязі, пояснюють у відомстві.

"Понад 3 роки аптечні заклади та лікарські засоби, які вони реалізували, були практично поза профільним контролем. Тобто недобросовісні учасники ринку мали підстави цим реально зловживати. Мова тут іде не лише про якість чи фальсифікат ліків, але й про відсутній контроль за цінами на медикаменти. Уряд, розуміючи ці проблеми, зняв мораторій на перевірки аптек", – зазначив заступник міністра Роман Ілик.

Уже затверджено річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2018 рік.

Натомість загальнодержавний мораторій на перевірки малого бізнесу і надалі продовжує свою дію у 2018 році.

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Нагадаємо, у серпні 2014 року запровадили мораторій на перевірки малого бізнесу.

Закон "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" передбачав повну заборону усіх планових перевірок, зокрема і аптечних закладів.