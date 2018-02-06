ЮНІСЕФ додатково закупив для України понад мільйон доз вакцини від кору

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6 лютого 2018

ЮНІСЕФ придбав 1 097 600 додаткових доз вакцини КПК для відповіді України на спалах кору завдяки підтвердженій міжнародній експертизі у сфері закупок.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

 Фото: LenaMiloslavskaya / Depositphotos

Перша поставка вакцин від кору, паротиту, краснухи (КПК) – 220 тисяч доз – прибудуть в Україну наприкінці лютого 2018 року.

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Бельгійську вакцину виробництва Глаксо Сміт Кляйн на замовлення МОЗ доставить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, після цього вакцини одразу передадуть в регіони.

Друга поставка – 800 тисяч доз має прибути наприкінці березня, а третя – 77 600 доз КПК –наприкінці травня.

Нова партія вакцини від кору закуплена ЮНІСЕФ на замовлення МОЗ у рамках підтримки державної програми імунізації.

У другій половині 2018 року ЮНІСЕФ також поставить 901 400 доз вакцини КПК.

Нагадаємо, головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта розповів, що Україну, ймовірно, чекають нові спалахи кору у лютому-березні цього року.

– Відповідно до розрахунків і прогнозів експертів, найвища кількість хворих очікувалося наприкінці зими – на початку весни 2018 року. Через це, напевно, впродовж лютого початку березня ми будемо спостерігати підвищений рівень захворюваності в усіх областях України, – сказав Курпіта.   Будемо сподіватися, що поступово візьмемо під контроль цю ситуацію.

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Він також розповів, що за 4 тиждень 2018 року на кір захворіли 866 людей, 292 дорослих і 574 дитини.

Це на 7% більше, ніж попереднього тижня.

Станом на минулий тиждень залишається найбільша кількість хворих в Івано-Франківській області (645), Одеській (468),  Закарпатській (460), Чернівецьій (363) та Львівській (237).

З 1 січня в Україні зареєстрували 2933 випадки кору, з них 996 у дорослих і 1937 – у дітей.

1966 людей госпіталізували, 1230 з них – діти.

Що робити дітям і дорослим, які не були вчасно щеплені від кору, пояснює МОЗ.


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