Через смерть дитини в Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства.

Фото: Goodluz / Depositphotos

Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла людина.

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Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.

Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.

Вакцину БЦЖ проти туберкульозу дітям вводять в перші дні після народження, ревакцинація - у 7 років.

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Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.

Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.

Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.

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UPD. 2 березня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Держлікслужба має скасувати тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ. Дитина на Сумщині померла не від неї.

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"Науково доведено, що розвиток [діагноз, який ми не можемо розголошувати через лікарську таємницю] жодним чином не пов’язаний з імунізацією.

Щеплені в один день, в одному закладі охорони здоров‘я, з одного флакону ще 10 дітей. У всіх дітей у період після введення вакцини скарги відсутні", – йдеться у повідомленні МОЗ.