Грип відступає, але ще не по всій Україні. Офіційні дані

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14 березня 2018

Наразі в Україні хворіють 550 людей на 100 тисяч населення. А це означає, що епідемія грипу іде на спад.

Такі дані станом на 14 березня наводить Центр громадського здоров'я МОЗ.

Фото: Рівне Вечірнє

Втім, епідемічний поріг на грип та ГРВІ перевищений у трьох областях: Житомирській, Волинській та Закарпатській.

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Загалом в Україні захворіли 213 тисяч людей, з них 62,7% – діти.

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Центр громадського здоров'я спостерігає регіональне географічне поширення і середню інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

На звітному тижні від них ніхто не помер.

З початку епідемсезону щеплення проти грипу зробили 182 тисячі українців.


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