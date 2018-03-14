Грип відступає, але ще не по всій Україні. Офіційні дані

Наразі в Україні хворіють 550 людей на 100 тисяч населення. А це означає, що епідемія грипу іде на спад.
Такі дані станом на 14 березня наводить Центр громадського здоров'я МОЗ.
|Фото: Рівне Вечірнє
Втім, епідемічний поріг на грип та ГРВІ перевищений у трьох областях: Житомирській, Волинській та Закарпатській.
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Загалом в Україні захворіли 213 тисяч людей, з них 62,7% – діти.
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Центр громадського здоров'я спостерігає регіональне географічне поширення і середню інтенсивність активності грипу та ГРВІ.
На звітному тижні від них ніхто не помер.
З початку епідемсезону щеплення проти грипу зробили 182 тисячі українців.