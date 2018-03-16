Інструкція: як обрати терапевта, педіатра, сімейного лікаря з 1 квітня

1

Прийдіть з документами у бажаний медзаклад

Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію.

З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон.

Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини.

Важливо: заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я".

Уточніть цю інформацію у реєстратурі або у лікаря, або перевірте самостійно на сайті: https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/

Реклама: