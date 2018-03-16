Інструкція: як обрати терапевта, педіатра, сімейного лікаря з 1 квітня

Українська правда. Життя редакційний колектив
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16 березня 2018

З 1 квітня повинна початись національна кампанія з вибору лікаря.

Ми самі для себе зможемо обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Інструкцію для підписання декларації з лікарем наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Алгоритм вибору лікаря та підписання декларацій прописаний в документі "Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу".

Цей Порядок набере чинності найближчим часом, коли його погодять центральні органи виконавчої влади.

Для чого підписувати декларацію з лікарем

Декларація – документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, ви повідомляєте державу (НСЗУ), що оплата за ваше обслуговування має находити у цей медзаклад.

Декларація не є юридичним документом і не підписується "раз і назавжди": у будь-який момент ви можете укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем.

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У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо просто укласти нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються у системі.

Ви вільні у своєму виборі – не мусите підписувати декларацію за місцем прописки чи проживання.

Однак лікар може відмовити вам у підписанні декларації, якщо він уже набрав максимально рекомендовану кількість пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900.

Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюються у селах. Наприклад, якщо у селі проживає 2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію з сімейним лікарем.

Без медичної допомоги не залишиться ніхто. Це питання контролюватиме Національна служба здоров’я України.

ЯКЩО У ВАС Є ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ З ЦЬОГО ПРИВОДУ, НАПИШІТЬ НАМ В КОМЕНТАРЯХ, І МИ УТОЧНИМО ВІДПОВІДІ НА НИХ У ФАХІВЦІВ МОЗ


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