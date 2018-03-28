У Чернігові повстали проти клініки, у якій мають обслуговуватися наркозалежні та ВІЛ-позитивні

У Чернігові місцеві жителі повстали проти відкриття приватної медичної установи.

Причиною цього стало те, що у ній на рівні з усіма іншими пацієнтами отримувати послуги зможуть ВІЛ-позитивні та наркозалежні.

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Першочергово планувалося, що пройти обстеження, отримати консультацію сімейного лікаря, гінеколога, косметолога, нарколога та лікуватися у клініці матиме можливість кожен.

Дізнавшись про те, що відкриває клініку Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ, чернігівці вийшли на протест.

За словами голови Чернігівського обласного відділення мережі ЛЖВ Анжели Мойсеєнко, протестуючі погрожують спалити заклад, якщо у ній послуги зможуть отримувати наркозалежні та ВІЛ-позитивні люди.

"Ми не можемо відмовити у наданні послуг цим людям. По-перше, цінність нашої організації – пацієнт, а по-друге, це протизаконно, адже ніхто нікому не має права відмовити у наданні медичних послуг", – зазначає Анжела.

Крім того, чернігівці вимагають щоб у цій медичній установі не було лікаря-нарколога, який би видавав наркозалежним препарати замісної підтримуючої терапії.

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Анжела Мойсеєнко зазначає, що це побоювання місцевих мешканців марне, оскільки буквально в 5 хвилинах пішки від приміщення, у якому планують відкрити установу, знаходиться пункт, де ЗПТ видають безкоштовно.

"Наркозалежним просто не буде сенсу йти на платний прийом на лікаря-нарколога, щоб отримати препарати", – переконана Анжела.

Голова Мережі ЛЖВ Дмитро Шерембей запевняє, що практика обслуговування у будь-яких лікарнях будь-яких категорій людей – це краща ознака освіченості, цивілізованості і передових підходів у медицині соціальних послуг. І клініки організації – демонстрація цього.

"У будь-яких медичних установах, де видають антиретровірусну терапію, ВІЛ-позитивні люди нічим не відрізняються від усіх інших. Більше того, вони контролюють своє здоров'я частіше, ніж всі інші, хто відвідує лікарні", – каже Шерембей.

Мережа ЛЖВ має ліцензію на надання медичних послуг, тому відмовлятися від відкриття клініки не планує.

Яна Дирявська, УП.Життя