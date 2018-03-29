Без паніки: пояснюємо, що змінює медреформа з 2 квітня

2 квітня стартує кампанія з підписання декларацій з сімейними лікарями, педіатрами й терапевтами.

По суті, це офіційний старт активної фази медреформи команди очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.

До цього був період підготовки: МОЗ приводило до ладу документи, скасовувало старі накази та вводило нові, а також тестувало пілотні проекти.

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Як, хто і коли має підписати угоду з медиками, чи треба поспішати, які обов'язки виконуватиме лікар "первинки" та як тепер зміниться виклик лікаря додому, розбиралася "Українська правда. Життя".

ЯК І КОЛИ ПІДПИСУВАТИ УГОДУ З ЛІКАРЕМ "ПЕРВИНКИ"

Кампанія з підписання декларацій з лікарем стартує 2 квітня.

Це означає, що ми самі для себе зможемо обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.

Чи є медзаклад у системі, ви можете запитати у лікаря, в реєстратурі або самостійно перевірити ТУТ. Прописка ніякої ролі не відіграє. Йдемо туди, куди хочемо. Реклама:

Це стосується також і студентів. Тепер їм необов'язково іти в студентську поліклініку, вони можуть підписати декларацію у будь-якому зручному для них місці.

Дітей може обслуговувати не лише педіатр, а й сімейний лікар, уточнюють у МОЗ.

Якщо обраного медзакладу в електронній системі ще немає, ви можете зачекати, поки він підключиться до неї, або піти туди, де процес уже налагоджений.

Станом на вечір 27 березня в системі зареєструвались більше 800 закладів, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Він радить не поспішати, адже кампанія є безстроковою.

Декларація (угода з лікарем), яку пацієнт підпише – це підтвердження того, що ми хочемо обслуговуватись у цього медика. Так ми кажемо державі (Національній службі здоров'я), що вона повинна платити за нас конкретному медзакладу.

ЯК ВИБРАТИ ХОРОШОГО ЛІКАРЯ

Своїм наказом МОЗ зобов'язує кожен медзаклад на видному для пацієнта місці розміщати інформацію про всіх лікарів, їхню освіту, спеціальність, категорію і так далі, розповідає Ковтонюк.

Ще один спосіб: питати поради у друзів, знайомих та родичів.

Заступник міністра переконує, що в Україні немає кількісного дефіциту лікарів.

"Є дефіцит якісних лікарів. Але завдяки конкуренції їхня якість буде покращуватися", – запевняє Ковтонюк.

Адже якщо вам не сподобався ваш лікар, ви знайшли кращого чи просто переїхали – ви можете будь-коли укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем.

Попередню угоду скасовувати не треба, просто укладайте нову з новим лікарем, а система автоматично ці зміни зафіксує.

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДПИСАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

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Детальніше ця інструкція розписана тут. Для перегляду скористайтеся стрілочками

1 Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини. ВАЖЛИВО: заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я". Якщо пацієнт не має можливості прийти: це старенька людина, яка майже не пересувається; пацієнт, який вдома лежить і не встає чи інша поважна причина – не хвилюйтеся. МОЗ пропонує два варіанти виходу з цієї ситуації. Додому до клієнта прийде медпрацівник з планшетом чи звичайним смартфоном і зареєструє. Система дає таку можливість, розповідає Павло Ковтонюк. "Через декілька місяців ми також запустимо систему самостійного подання декларацій пацієнтом. Ця людина або сама, або за допомогою родича чи медпрацівника, зможе вдома зареєструватися", – каже заступник міністра. 2 Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему "Електронне здоров‘я". Це зробить уповноважена особа закладу первинної меддопомоги: в різних установах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар. ВАЖЛИВО: декларації укладаються виключно в електронній формі – не буде жодних бланків, форм, печаток тощо. Щоб пересвідчитись, що декларацію підписує реальна людина і унеможливити будь-які спроби шахрайства, введено підтвердження за допомогою СМС-коду, який надходить на номер вашого мобільного телефону. Після введення даних пацієнт отримує повідомлення з кодом, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему "Електронне здоров‘я" для підтвердження. Якщо у вас немає мобільного – не проблема: для підтвердження уповноважена особа медзакладу сфотографує чи відсканує оригінали ваших документів, щоб долучити їх до декларації в електронній системі. 3 Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи "Електронне здоров‘я" примірник декларації для перевірки. ВАЖЛИВО: уважно перевірте усі свої дані. Якщо помітили помилку – скажіть про це уповноваженій особі медзакладу. Декларацію мають роздруковувати до тих пір, поки все не буде правильно. Ваш примірник лишається у вас. 4 Якщо все правильно, уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи "Електронне здоров‘я" ще один примірник декларації. ВАЖЛИВО: обидва примірники декларації мають бути ідентичними і без помилок. 5 Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис на декларацію та надсилає її в систему "Електронне здоров‘я" ВАЖЛИВО: саме після цього ви офіційно задекларували вибір свого лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (Національна служба здоров'я) сплачуватиме закладу, у якому працює вибраний вами лікар.

Лікар може відмовити у підписанні декларації, якщо він уже набрав максимально рекомендовану кількість пацієнтів:

сімейний лікар може обслуговувати 1 800 осіб, терапевт – 2 000, педіатр – 900.

Лікар може відмовити у підписанні декларації, якщо він уже набрав максимально рекомендовану кількість пацієнтів

Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах.

Наприклад, якщо у селі проживає 2 000 людей, то всі вони зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем.

МОЗ обіцяє, що без меддопомоги не залишиться ніхто. Це питання контролюватиме Національна служба здоров’я.

До 2020 року триватиме перехідний період і ми зможемо отримувати меддопомогу як за старою, так і за новою системами.

З ЧИМ МОЖНА ЗВЕРТАТИСЯ ДО "СВОГО" ЛІКАРЯ

Терапевти, педіатри та сімейні лікарі спостерігатимуть за вашим станом здоров’я (чи станом здоров’я вашої дитини), ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани.

Вони вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами.

За потреби ваш лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи буде консультуватись з ним щодо вашого лікування.

Лікар "первинки" має проводити обов’язкові медвтручання щодо пацієнтів, які ризикують захворіти на ці недуги:

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В його обов'язки входить також вакцинація відповідно до календаря профілактичних щеплень, інформувати про незвичайну реакцію на них.

Медик повинен консультувати пацієнта, щоб допомогти йому усунути чи зменшити звички та поведінку, ризиковану для здоров’я (алкоголь, тютюн, інші психоактивні речовини, ризиковані статеві стосунки, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формувати навички здорового способу життя.

Лікар "первинки" має надавати окремі послуги паліативної допомоги пацієнтам будь-якого віку.

Зокрема, регулярно оцінювати стан важкохворого пацієнта та звертати увагу на його потреби, оцінювати ступінь болю та лікування больового синдрому. Лікар отримує право призначати такому пацієнту наркотичні засоби та психотропні речовини тощо.

Для діагностики лікар, що надає первинну меддопомогу, вже в 2018 році може користуватись такими дослідженнями (у майбутньому цей перелік доповнять):

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Якщо лікар "первинки" відсутній чи поїхав у відпустку, він повинен забезпечити пацієнтові доступність до медпослуг, залучивши іншого лікаря.

Первинна меддопомога надається під час особистого прийому пацієнта за місцем, де приймає лікар.

Втім, лікар може погодитись приїхати чи піти до пацієнта додому чи за іншою адресою.

ЯК ЗМІНИВСЯ ВИКЛИК ЛІКАРЯ ДОДОМУ

Відтепер лікар і пацієнт зв'язуватимуться одне з одним особисно по телефону, щоб визначити необхідність візиту додому.

Раніше пацієнт та лікар спілкувались через реєстратуру та стрічку в журналі. Пацієнт не мав доступу до лікаря, він повинен був записатися у реєстратурі про потребу виклика лікаря додому.

Домовитись про такий візит, без запису в журналі, лікар з пацієнтом не могли.

"Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар іде до нього додому, він не допомагає щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть разом приймати рішення про необхідність візиту додому", – пояснює МОЗ.

Відомство стверджує, що нова модель викликів лікаря додому допоможе значно економити його час.

У мережі багатьох людей обурило таке рішення МОЗу. Мовляв, тепер лікарі взагалі не приходитимуть до пацієнтів додому.

Однак це не так, пояснює заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк:

"Виклик лікаря додому ніхто не скасовує, він є складовою медичної послуги, яка оплачується (з бюджету – УП). Часто кажуть: "Виїзд буде за бажанням лікаря". Це маніпуляція. Виїзд буде за свідомим медичним рішенням лікаря.

Лікар вчився по 7, інколи по 9 років, він знає медичний протокол і нестиме за це відповідальність. Пацієнтам не варто боятись, бо буде набагато гірше, якщо норми буде встановлювати міністерство. Лікар має дивитися по ситуації, по кожному конкретному випадку і кожному пацієнту. Чиновник не може знати індивідуальну ситуацію".

Лікар "первинки" має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо той не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.

У міністерстві визнають, що на легке впровадження медреформи не сподіваються.

Відомство удосконалюватиме і нормативні акти, і накази, і зворотній зв'язок, обіцяє в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За номером 1545 буде працювати "гаряча лінія" з медреформи. Дату її запуску оголосять незабаром.



Ірина Андрейців, УП