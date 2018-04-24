МОЗ відсторонив ректора Одеського медуніверситету через корупцію

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24 квітня 2018

Міністерство охорони здоров'я України відсторонило від виконання службових обов’язків ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана.

Про підписання відповідного наказу повідомляє прес-служба відомства.

Причина: Національна поліція склала на ректора протокол про адмінпорушення, пов’язане з корупцією.

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 Фото: Belchonock/Depositphotos

Тому Запорожана відсторонили від посади за ч. 5 статті 65 Закону України "Про запобігання корупції".

Судовий розгляд здійснюватиме Приморський районний суд Одеси.

До завершення розгляду справи судом обов’язки ректора виконуватиме Марічереда В.Г., проректор з науково-педагогічної роботи (з міжнародних зв’язків) цього ж університету.


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