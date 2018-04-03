Що робити, якщо у медзакладі відмовили вам у підписанні декларації

2 квітня в Україні розпочалася кампанія "Лікар для кожної сім’ї". Відтепер ми можемо самі обирати для себе сімейного лікаря, педіатра чи терапевта і підписати з ним договір.

Кошти за наше обслуговування медикам оплачуватиме Національна служба здоров'я.

Кампанія триває лише другу добу, а у деяких закладах первинної медичної допомоги уже зафіксовані порушення права пацієнтів на вільний вибір лікаря, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Наприклад, у соцмережах з'являються дописи про різні порушення прав пацієнтів. Ось деякі з них:

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Відомство нагадує, що відмовити у підписанні декларації можуть лише з двох причин: заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я або всі лікарі медзакладу набрали оптимальну кількість пацієнтів.

ВІДМОВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ

Ви не мусите обирати лікаря та медзаклад за місцем реєстрації. Що робити, якщо в медзакладі вас переконують у зворотньому?

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Перш за все подумайте, чи не варто обрати інший медзаклад, в якому не будуть намагатися порушувати ваші права, встановлені законом. Процитуйте лікарю "Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу", затверджений Наказом МОЗ №503 від 19 березня 2018 року. Саме цей документ регламентує процес вибору лікаря, подання та припинення дії декларації з вибору лікаря:

"Пункт II. 1. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання", – йдеться у Порядку.

Зверніться за роз’ясненнями до головного лікаря. Якщо головний лікар відмовляє у реалізації вашого права на вільний вибір лікаря, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на ім’я керівника управління.

Зразок заяви: https://goo.gl/2WGdHx

ВІДМОВА ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО ЛІКАР УЖЕ НАБРАВ ОПТИМАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ ПАЦІЄНТІВ

Оптимальна кількість пацієнтів для терапевта – 2000, педіатра – 900, сімейного лікаря – 1800.

Але якщо сімейний лікар працює у селі, де мешкає 2000 людей, то усі жителі зможуть обслуговуватись у нього

Обсяг практики може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території, в межах якої мешкають люди, що належать до відповідної практики.

Наприклад, якщо сімейний лікар працює у селі, де мешкає 2000 людей, то усі жителі зможуть обслуговуватись у нього.

Без медичної допомоги не залишиться ніхто. На початку кампанії майже виключені випадки, що усі лікарі медзакладу уже набрали оптимальну кількість.

Якщо вам все-таки відмовляють у підписанні декларації з цих причин, ви можете:

Звернутися до головного лікаря, який підтвердить чи спростує інформацію про кількість пацієнтів, яку набрали лікарі медзакладу. Якщо головний лікар відмовляється надати роз’яснення, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на його ім’я керівника управління. Ви можете поділитися своїм досвідом у спеціальній формі зворотнього зв’язку МОЗ України: https://goo.gl/forms/CL2mQGT20GwgOBAn2. Ви завжди можете обрати інший медичний заклад, де вам будуть раді. Гроші за ваше обслуговування мають отримати ті медичні заклади й лікарі, які готові до змін.

ВІДМОВА, БО ЗАКЛАД НЕ ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО СИСТЕМИ

Пацієнт не може підписати декларацію з лікарем, якщо заклад, в якому працює лікар, не підключений до електронної системи охорони здоров’я.

Це технічно неможливо. Що робити:

Дізнайтеся точну дату, коли заклад буде підключено до системи "Електронне здоров’я". Якщо відповіді на це питання немає у вашого лікаря і у реєстратурі, зверніться до головного лікаря. Якщо ви уже визначились з лікарем і медзакладом, куди будуть направлятись гроші за ваше обслуговування, ви можете зачекати: кампанія з вибору лікаря буде тривати до тих пір, поки усі українці не оберуть собі лікаря. Ви також можете обрати іншого лікаря. Підключені до електронної системи медзаклади, які готові підписувати декларації з пацієнтами, ви впізнаєте за наліпкою "Тут можна обрати свого лікаря".

Титульне фото: Depositphotos