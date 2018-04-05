Дохід лікарської практики до 100 тисяч та дистанційна реєстрація. Обіцяє Уляна Супрун

Лікарська практика зможе мати дохід до 100 тисяч гривень на місяць.

Таку розрахункову максимальну суму доходу у первинній ланці медицини озвучила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в прямому ефірі "Радіо Свобода".

Лікарі зможуть отримувати "від 10 до 100 тисяч гривень на місяць – Супрун. Фото Укрінформ

Вона прокоментувала хід впровадження медреформи, зокрема кампанії "Лікар для кожної сім’ї".

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Супрун пояснила, що зараз підписати декларацію з сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом можна лише відвідавши заклад особисто.

Станом на 5 квітня, за даними очільниці відомства, записалися в систему понад 1200 лікарів та 200 тисяч пацієнтів.

З травня 2018 року угоду з лікарем можна буде підписати дистанційно.

"Телефоном, або лікар може приїхати додому і записати пацієнта, який не може приїхати до свого лікаря. Дистанційно, не на стаціонарному комп'ютері", – уточнила Супрун.

В.о. міністра пояснила, що наразі дати фінального підписання декларацій не існує.

"Є дата, коли лікарі мають зареєструватися у системі – до 1 липня, бо від цього часу змінюється принцип фінансування – лікарі будуть отримувати фінансування по тарифах", – зазначила вона.

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На запитання, які зарплати будуть отримувати лікарі, Уляна Супрун відповіла, що важливо розуміти "скільки лікар зможе заробити, якщо буде більше працювати".

Вона озвучила, що розрахунково лікарі, які обслуговуватимуть "2000 пацієнтів, половину з них за тариф 370 гривень, а друга половина пацієнтів є або діти, або літні люди, де є майже в чотири рази (більше, – ред.), то це досить багато лікар може заробляти на рік".

При цьому очільниця МОЗ уточнила, що з цих сум мають вираховуватися комунальні платежі та зарплата медсестер.

"Ми прорахували і побачили, що це може бути від 10 тисяч до 100 тисяч гривень, залежно від того скільки пацієнтів та які вони. На місяць", – підсумувала Супрун.

"Українська правда. Життя"