Після затримки у Львові таки починають обирати своїх лікарів

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6 квітня 2018

Мешканці Львова таки почнуть обирати своїх сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів та підписувати з ними декларації.

Процес розпочнеться 6 квітня, повідомила у своєму Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

 Фото: Pikselstock/Depositphotos

"Щойно завершила розмову з начальником управління охорони здоров‘я міста Львів Володимиром Зубом: заклади міста зареєструвалися в системі eHealth, лікарі готові і від сьогодні починають підписувати декларації з пацієнтами", – написала очільниця МОЗ.

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Нагадаємо, станом на 2 квітня жоден медзаклад Львова не був заєстрований в E-Health, повідомляв Володимир Зуб.

Тоді ж влада Львова відклала початок підписання декларацій пацієнтів з сімейними лікарями "через юридичну невизначеність процесу".

"На сьогодні немає жодного документу, який би регламентував діяльність системи e-Health, окрім роз'яснень та заяв з боку Міністерства охорони здоров'я. Тому зараз ми проводимо юридичні консультації, щоб не помилитися і дотримати законодавства", – сказав Зуб журналістам.

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За його словами, насамперед мова йде про захист персональних даних пацієнтів, і зараз "немає юридичного документу, який дає головному лікареві гарантію, що всі дані пацієнтів будуть надійно захищені".

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Володимир Зуб повідомив, що комісія міської ради відібрала дві компанії – Healthy UA та "Доктор Елекс" – системи, які можуть використовувати медзаклади Львова для підключення до загальної системи E-Health.

Тоді Зуб сказав, що процес реєстрації медзакладів у системі уже розпочався, і до кінця тижня можуть зареєструвати усі медзаклади, які беруть участь у першому етапі реформи.

Процес підписання декларацій з сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами розпочався в Україні 2 квітня.

Фактично, це старт активної фази медреформи очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.

Що змінює медреформа з 2 квітня, як, хто і коли має підписати угоду з медиками, чи треба поспішати, які обов'язки виконуватиме лікар "первинки" та як тепер зміниться виклик лікаря додому, читайте за посиланням.

Що таке електронна система охорони здоров'я (E-health), що вона дає пацієнтам, лікарям та медзакладам, можна почитати тут.


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