Для українських медиків запустили сайт з міжнародними протоколами лікування

Міністерство охорони здоров'я запустило онлайн-платформу, на якій зібрані міжнародні протоколи лікування.

Ними українські медики зможуть користуватися безоплатно.

Про це розповіла очільниця МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Щоб отримати доступ, українським медичним працівникам достатньо ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ.

"Тут зібрані настанови для лікування у 62 категоріях – це, зокрема, кардіологія, анестезіологія, психіатрія, травматологія, інфекційні захворювання, нейрохірургія, радіологія", – додала Супрун.

Наразі протоколи доступні англійською мовою, переклад на українську ще в роботі.

Найперше перекладуть протоколи (Топ-100) з найбільш актуальних захворювань і станів, що зустрічаються на первинній ланці.

Міжнародні протоколи, клінічні настанови або ще їх називають ґайдлайни – це алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту.

Їх створює міжнародна спільнота на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування.

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– З розвитком медичної науки, ці протоколи доповнюються і оновлюються, тому так важливо, щоб наші лікарі постійно стежили за розвитком галузі і користувалися лише останніми рекомендаціями, – пояснює очільниця МОЗ.

За її словами, на Заході лікування за міжнародними протоколами є обов’язковим для лікарів.

Рік тому окремим наказом МОЗ дозволило їх використовувати українським лікарям також. Тут можна подивитися рекомендовані джерела.

– До цього лікарі були змушені користуватися українськими протоколами, що не завжди відповідають світовим рекомендаціям та є відсталими від розвитку світової науки. Бо вони не можуть існувати відірвано від решти світу, – додає Супрун. –

Тож наша команда вперше в історії незалежної України зробила міжнародні протоколи лікування частиною нашої системи охорони здоров’я. Ми на державному рівні визнали, що доказова медицина розвинених країн – це вектор руху для української медичної спільноти.