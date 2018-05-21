Кто и почему хочет легализации марихуаны в Украине

В эту субботу в Киеве под стенами Кабмина прошел Конопляный Марш Свободы 2018, на котором собрались несколько сотен участников, требующие легализации каннабиса.

Одним из требований, на котором акцентировалось внимание собравшихся, было предоставить украинцам доступ к лечению медицинским каннабисом, препаратам на его основе и разрешить проводить научные исследования каннабиноидов.

"УП. Життя" пообщалась с пришедшими на марш о том, почему они выступают за легализацию конопли.

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Фото: Геннадий Сушко

Нина Резниченко, лидер ОО "Афина. Женщины против рака":

В нашем сообществе больше 1000 участниц, среди которых есть женщины из Израиля, Германии, США и других стран, где каннабис уже давно применяют в лечении.

От них мы узнали, что это растение помогает избавиться от многих побочных эффектов терапии рака.

Нина Резниченко

Каннабис уменьшает тошноту и рвоту, легко справляется с бессонницей и потерей аппетита, уменьшает болевые ощущения, успокаивает.

Многих женщин очень беспокоит, что они не могут спать, и никакие успокоительные и снотворные не помогают. Они настолько измучены бессонницей, что готовы на все что угодно, лишь бы уснуть.

И когда им кто-то достает каннабис, они даже не верят в то, что это может помочь. Они думают: если бы такое простое средство работало и было безопасным, его бы не стали запрещать. А потом они пробуют – и оказывается, что оно помогает, и ничего страшного в этом нет.

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Фото: Геннадий Сушко

В Бостоне живет женщина. Она очень скептически относилась к каннабису, когда ей уже на паллиативном лечении добавили его в препараты. Она думала, что станет наркоманкой. А потом пишет: "Я думала, что будет какая-то эйфория, а трава всего-то успокаивает и снимает боли".

В Украине много женщин вынуждены нелегально принимать каннабис, и они боятся об этом говорить. Кто-то узнал, что можно семена купить на каких-то сайтах, и вот этот человек купил семечку, посадил ее в горшок и боится рассказывать о своем опыте, потому что, а вдруг к нему придут, а у него на подоконнике растет куст конопли.

Люди на четвертой стадии рака, страдающие от боли и бессонницы, боятся, что у них на подоконнике растет кустик. Это нормально?

Фото: Геннадий Сушко

Кому-то из наших пациенток привозят препараты каннабиса из Европы – Голландии, Чехии, Польши.

В Украине незаконное выращивание лечебного растения становится популярным бизнесом. Мне неоднократно по разным каналам поступали от непонятных людей предложения нас "полечить", после того как мы выступили за легализацию медицинской марихуаны, за доступ к ней пациентов.

Это же никуда не годится! Лекарство должно быть доступно в аптеках, а не у каких-то барыг. Мало того, что пациенты рискуют своей свободой, чтобы облегчить свои страдания, так они еще и покупают неизвестно что и неизвестно у кого.

Почему опиаты разрешены для контроля боли, а конопля - ни при каких обстоятельствах? В чем тут смысл? Это же полная дикость!

Ирина

У меня нейросаркома верхней челюсти. Употребление каннабиса для меня не лечение – это поддержка организма в стрессовой ситуации.

Каннабис помог мне восстановиться эмоционально и спать.

Ирина: "Каннабис помог мне восстановиться эмоционально и спать"

Все почему-то думают, что медицинский каннабис, особенно в форме масла, это для получения кайфа и удовольствия. На самом деле нет.

Я начала принимать масло каннабиса в середине марта этого года. Лет пять очень плохо спала. Просыпалась каждый час, каждые полчаса. Пыталась засыпать с помощью успокоительного или снотворного.

Ноофен – один из самых легких официальных транквилизаторов. Он помогает только недели две – максимум.

Мне Ноофен уже не помогал. Я не спала. А через неделю после того, как начала принимать масло, стала нормально засыпать и просыпаться.

Фото: Геннадий Сушко

Сейчас я принимаю перед сном, в 8 часов вечера. На язык – капельку-две достаточно. В 22:00 появляется состояние усталости, ложусь спать и утром как огурчик.

После каннабиса тревожные сны ушли, мозг отдыхает, утро спокойное, не нервное.

Масло мне привозили знакомые из Чехии, нелегально. Мне еще хватит на июнь месяц точно, а потом или придется просить снова, или делать масло самой.

Есть рецепты в интернете на основании которых его готовят. Но это чревато уголовной ответственностью.

Татьяна

Человек имеет право доживать счастливым свои последние дни, а не в агонии, думая: "Боже, пошли мне наконец-то смерть".

Ему хочется попрощаться с родными нормально. До своего диагноза я похоронила троих близких родственников: свекровь, жену моего двоюродного брата и дядю.

Татьяна: "Я видела агонию своих родных. Когда люди от боли просто сходят с ума"

Я видела агонию своих родных. Когда люди от боли просто сходят с ума.

Больницы не могут в должном объеме выделять тот же морфин. Не все могут позволить себе лечь в хоспис.

Это довольно страшная картина. Человек от безумной боли, которую он обязан терпеть – месяц, второй, третий, может быть полгода, он просто начинает сходить с ума.

Вместо того, чтобы осознать, что да, я покидаю своих родных, близких, хочу видеть их счастливые лица, человек видит, как родные устают.

Ни один нормальный человек не может наблюдать, как родной мучается и умирает в страшных болях. А больной сходит сума и становится неадекватен.

Фото: Геннадий Сушко

У меня во время химиотерапии бывали моменты, когда меня просто нагребало, и это адская боль. Было больно так, что я говорила: "Боженька, сделай так, чтобы это все прекратилось".

Если действительно можно легализировать марихуану для того, чтобы человек хотя бы в такие минуты мог не чувствовать боль настолько, чтобы становиться неадекватным…

Если каннабис может быть доступен, то почему нет? Морфин, более серьезный наркотик – дают, а каннабис нельзя.

Сергей, 21 год

Я студент-ботаник, выступаю за исследование марихуаны в научных целях, в том числе и с последующим изучением медицинских моментов.

Студент-ботаник Сергей

Во многих других странах, например, в США, можно исследовать не только коноплю, как простое, легкое вещество. Там можно изучать любой спектр наркотических веществ.

У нас нельзя изучить лабораторно даже марихуану. Речь идет об исследованиях состава конопли, влияния на нервную систему и на организм в целом. Мы должны это изучать, но к сожалению, не можем.

20 апреля в Харькове впервые провели международну конференцию, посвященную медицинской теме каннабиса. Она показала, что люди, как минимум, созревают для начала диалога.

Мне кажется, что лет через 5-6 у нас будет серьезная декриминализация исследований в медицине.

Тарас Ратушный, соорганизатор "Марша за свободу":

Сегодняшнее мероприятие – права пациентов в чистом виде. Нужно законодательно урегулировать ограниченный контролируемый оборот каннабиса для медицинских пациентов.

Тарас Ратушний

Для этого правительству нужно узнать, сколько пациентов в нем нуждается, в каком каннабисе, в каких лекарственных формах, описать это в законопроекте и проголосовать за него.

Урегулировать право ученых на доступ к каннабиноидам для научных исследований – это то, без чего Украина, уже отстающая от цивилизованных стран лет на 10, будет обречена в лучшем случае импортировать знания, опыт и лекарства.

Без этого украинские ученые будут обречены становится британскими учеными, американскими, канадскими, израильскими и их знания и патенты Украине тоже придется покупать.

Фото: Геннадий Сушко

А медицинским пациентам нужен доступ к эффективному лечению. Доступ к лечению может быть только в виде лекарственного препарата. Лекарственный препарат может быть только в законном обороте.

Этот законный оборот – он контролируемый, это обязательное условие, и ограниченный конкретным кругом, конкретных пациентов, и их конкретными потребностями в медицинских средствах.

Только это позволяет рассчитать весь цикл производства и распространения, чтобы понять, как именно, кем и где будет выращиваться сырье, как будет контролироваться качество, на каких основаниях и кто будет получать доступ к новым лекарствам.

Федор Попадюк, УП

Фото: Геннадий Сушко