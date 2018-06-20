Майже 90% сімейних лікарів України уже зареєструвались в е-health – Петренко

В електронній системі охорони здоров'я зареєстровано більше 20 тисяч лікарів первинної ланки: терапевтів, сімейних лікарів та педіатрів.

Це майже 90% від усіх лікарів, які надають такий вид допомоги.

Про це на засіданні уряду розповів керівник новоствореної Національної служби здоров'я Олег Петренко.

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Він нагадав, що базовий тариф зараз – 370 гривень на рік за пацієнта. Тариф коливається залежно від віку пацієнта.

– Середній тариф – 577 грн. Якщо порівняти це з чинним утриманням за субвенцією – це майже в 2,2 рази більше, – сказав Петренко. –

Ті лікарі і заклади, які уклали договори з нацслужбою, зможуть отримати значну прибавку в коштах, які вони спрямують на надання допомоги і підвищення доходу лікаря.

Люди зрозуміють, що існує програма медгарантій, там чітко визначений перелік послуг, які держава уже оплатила закладу і лікарю, і кожен громадянин може отримати їх безоплатно.

Наразі з Нацслужбою здоров'я уклали договори 149 медзакладів.

До середини липня вони отримають на свої рахунки в банках перші гроші за новим принципом.

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– В кінці липня оголошуємо другу хвилю приєднання закладів. До 15 серпня підпишуть договори з другою хвилею. Розраховуємо, що це буде більшість від усіх, які є, – додав очільник Наслужби.

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк на засіданні Кабміну розповів, що за неповні три місяці договори зі своїми сімейними лікарями, педіатрами чи терапевтами підписали 9 мільйонів 170 тисяч українців.

– Щодня майже 200 тисяч людей обирають свого лікаря. В країні є 20 лікарів, які набрали максимальну кількість пацієнтів, – сказав Ковтонюк.

Він також додав, що хід кампанії і темпи не залежать від того, в місті вона чи селі.

А мета МОЗ – щоб до кінця року всі заклади "первинки" уклали договори з Нацслужбою здоров'я.