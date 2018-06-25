Супрун: Україна – на 2 місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз

Наразі Україна – на 2 місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (із розрахунку кількості хворих на 100 000 людей).

Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз (МРТБ). Тобто такий, що не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами.

Про це розповіла очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, за кількістю хворих із такою формою туберкульозу Україна є одним зі світових лідерів.

"В Україні за останні 5 років розроблені та протестовані різні моделі надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз. Проте ще потрібно багато роботи, щоб ці моделі запрацювали повноцінно. Додаткові знання про хворобу – один з ефективних шляхів боротьби з нею", – додала Супрун.

Очільниця МОЗ повідомила, що на платформі дистанційного навчання Центр громадського здоров'я МОЗ України відкрили новий навчальний онлайн-курс: "Інфекційний контроль за туберкульозом для працівників первинної медико-санітарної допомоги".

Він є частиною програми підвищення кваліфікації для працівників первинки, проте участь можуть взяти всі охочі.

В курсі заплановані відеолекції, рекомендації з навчальної літератури та корисні посилання.