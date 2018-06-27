10 порад нейрохірурга, як вберегти спину від болю

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27 червня 2018

Часто змінюйте положення, не куріть і вчіться протидіяти стресу – лікар-нейрохірург Вадим Ілляшенко радить прості щоденні звички для профілактики болю у спині.

Його поради публікує офіційний сайт міністерства охорони здоров'я України.

 Фото: Minervastock/Depositphotos



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