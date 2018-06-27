10 порад нейрохірурга, як вберегти спину від болю

22776
27 червня 2018

Часто змінюйте положення, не куріть і вчіться протидіяти стресу – лікар-нейрохірург Вадим Ілляшенко радить прості щоденні звички для профілактики болю у спині.

Його поради публікує офіційний сайт міністерства охорони здоров'я України.

 Фото: Minervastock/Depositphotos

powered by lun.ua
 815
КУЛЬТУРА

Художник Анатолій Криволап: "Якби політики мали зв’язок з мистецтвом, то була б інша Україна"

Анна Луценко
 5088
Подорожі

Безлюдний острів очима українця: без жодної пальми, зате з акулами й птахами

Ірина Андрейців
 1823
Суспільство

"Антитютюнові закони не запрацюють, поки ми нічого не зробимо з пофігізмом", — адвокат Михайло Присяжнюк

СПЕЦПРОЕКТ

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Художник Анатолій Криволап: "Якби політики мали зв’язок з мистецтвом, то була б інша Україна"

Анна Луценко
Фото дня: полісмен годинами доглядав за дітьми, поки їхня мама писала заяву про домашнє насильство
Багатозадачність руйнує наш мозок. Зробіть ці кроки, щоб пом'якшити її шкідливий вплив
За мотивами "Зоряних війн" Disney випустила мультсеріал
Липучки замість шнурівок та ще 12 порад з безпеки дітей взимку
10 кумедних і дуже відвертих коміксів про те, як змінюється життя з появою дітей
Подорожі

Безлюдний острів очима українця: без жодної пальми, зате з акулами й птахами

Ірина Андрейців
Суспільство

"Антитютюнові закони не запрацюють, поки ми нічого не зробимо з пофігізмом", — адвокат Михайло Присяжнюк

СПЕЦПРОЕКТ