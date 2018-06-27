10 порад нейрохірурга, як вберегти спину від болю

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ЗМІНЮЙТЕ НАПРЯМОК РУХУ

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Одна з причин болю в спині – переважання передніх нахилів в хребті або положень з переднім нахилом (положення сидячи, робота в нахилі вперед).

Зазвичай ви прокидаєтесь, сидячи снідаєте, чистите зуби або зав’язуєте шнурки, нахилившись вперед, прямуєте на роботу, знову-таки сидячи в транспорті, далі працюєте за столом тривалий відрізок робочого дня. Це звичайний день для більшості з нас.

Мало хто (за винятком людей, які активно займаються спортом) робить зворотний рух – нахили в хребті або прогини назад.

Це веде до постійного перевантаження передніх відділів хребта (найперше міжхребцевого диска) та надмірного розтягування зв'язок та капсул міжхребцевих суглобів.

Щоб уявити краще – проведіть експеримент:

вигніть назад вказівний палець руки до крайнього положення і відчуття легкого дискомфорту та потримайте в такому положенні

згодом ви почнете відчувати біль, джерело якого – надмірно розтягнуті зв'язки та капсули суглобів пальця

щоб біль зникнув, потрібно зігнути палець і порухати ним

Так само з хребтом. Щоб не відчувати болю в спині, потрібно частіше змінювати положення і напрямок руху.

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Рекомендуємо протягом дня періодично виконувати розгинання в спині. Наприклад, вправи для 1-го типу болю.