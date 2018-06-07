Судові експерти проаналізують виступ Лінчевського у Рахунковій палаті

7 червня члени дисциплінарної комісії вирішили звернутися до Науково-дослідного інституту судових експертиз з пропозицією провести офіційну експертизу фрагменту висловлювання заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського у Рахунковій палаті.

Комісія зібралася через скандальну фразу Лінчевського "Це рак! Вони всі помруть".

Її він сказав 15 травня під час обговорення звіту щодо ефективності програми лікування за кордоном важкохворих українців.

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Цю фразу в почали поширювати у ЗМІ після того, як голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець оприлюднила неповну стенограму із засідання.

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Після цього Лінчевський пояснив, що саме мав на увазі та вибачився за свої слова.

Фото "Обозреватель"

Після експертизи члени комісії мають прийняти рішення щодо дисциплінарного провадження стосовно Лінчевського.

ЦИТАТИ З КОМІСІЇ МОЖНА ПРОЧИТАТИ ТУТ

Як зазначив голова Національної комісії з державної служби Костянтин Ващенко, остаточне рішення комісії буде ґрунтуватися на експертних висновках, науковій базі, оскільки питання моралі і етики не регулюються законом.

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Тому вона попросить експертів дати висновки щодо того, чи вирвані висловлювання заступника міністра із загального контексту та чи містять образу.

"Експертний висновок важливий, але остаточне рішення буде приймати комісія, яка буде брати до уваги висновки експертизи, при цьому розуміючи, що треба враховувати і суспільний резонанс, і політизацію цього процесу. Але рішення має бути збалансованим", – прокоментував Костянтин Ващенко.

Наступне засідання відбудеться 11 червня.

Нагадаємо, раніше очільниця Міністерства охорони здоров'я зазначила, що ця історія є прикладом інформаційної атаки з використанням маніпуляцій та брехні.

"Українська правда. Життя"