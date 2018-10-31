Вакцина від грипу: 23 медзаклади Києва, де можна щепитися і пояснення навіщо

Щепитися від грипу можна у 23 столичних медзакладах.

Їх назвав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час перевірки наявності вакцин в аптеках КП "Фармація", що розташовані у комунальних медзакладах.

ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД ГРИПУ У КИЄВІ МОЖНА У:

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Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 1, 3, 6 КНП "ЦПМСД № 1" Голосіївського району м. Києва – вул. Якубовського, 6 (доросле та дитяче населення); Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 КНП "ЦПМСД № 1" Голосіївського району м. Києва – вул. Заболотного, 48-А (доросле та дитяче населення); КНП "ЦПМСД № 2" Голосіївського району м. Києва – вул. Голосіївська, 53 (доросле та дитяче населення); КНП "ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва" – вул. Вербицького, 5 (доросле населення); КНП "ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва" – вул. Тростянецька, 8-Д (дитяче населення); КНП "ЦПМСД № 1" Деснянського району м. Києва – просп. Маяковського, 32-Б (доросле населення); КНП "ЦПМСД № 2" Деснянського району м. Києва – вул. Драйзера, 19 (доросле населення); Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини КНП "ЦПМСД № 2" Деснянського району м. Києва – просп. Маяковського, 18-А (дитяче населення); КНП "ЦПМСД № 3" Деснянського району м. Києва – вул. Матеюка, 3 (доросле населення); КНП "ЦПМСД № 4" Деснянського району м. Києва – б-р Вигурівський, 4 (дитяче населення); КНП "КДЦ Дніпровського району м. Києва" – вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5 (доросле та дитяче населення); Філія № 2 КНП "ЦПМСД № 1" Оболонського району м. Києва – вул. Маршала Тимошенка, 14 (доросле населення); Філія № 3 КНП "ЦПМСД № 1" Оболонського району м. Києва – вул. Маршала Тимошенка, 14 (дитяче населення); Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 6, 7 КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва – вул. Підвисоцького, 13 (доросле населення); Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 1-5, 8, 9 КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва – вул. Івана Мазепи, 2 (доросле населення); Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 11 КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва – вул. Підвисоцького, 4-Б (дитяче населення); КНП "ЦПМСД № 2" Подільського району м. Києва – просп. Свободи, 22 (доросле та дитяче населення); Філія № 2 КНП "ЦПМСД № 1" Святошинського району м. Києва – вул. Академіка Єфремова, 11 (дитяче населення); КНП "ЦПМСД № 3" Святошинського району м. Києва – вул. П. Курінного, 2 (доросле населення); КНП "ЦПМСД № 1" Солом’янського району м. Києва – вул. Стражеска, 6-А (дитяче населення); Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 5, 6, 11 КНП "ЦПМСД № 2" Солом’янського району м. Києва – вул. Єреванська, 6 (доросле та дитяче населення); КНП "ЦПМСД № 2" Шевченківського району м. Києва – вул. М. Пимоненка, 10 (доросле та дитяче населення); Київська міська студентська поліклініка – вул. Політехнічна, 25/29 (доросле населення).

"Аптечні пункти комунального підприємства "Фармація", що розташовані у цих медзакладах, у повній мірі забезпечені вакцинами проти грипу.

Вакцинація від грипу проводиться двома вакцинами ВАКСІГРИП ТЕТРА/VAXIGRIP TETRA, ціна якої складає 313 грн та ДжіСі Флю, яка коштує 230 грн", – розповів Поворозник.

Щеплення мешканцям столиці проводять незалежно від місця проживання.

"У комунальних закладах охорони здоров’я огляд лікаря, консультація та сама процедура проводяться безкоштовно. Із власного досвіду запевняю, що спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує", – пояснив Поворозник.

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Минулоріч від грипу в Україні померли семеро. Усі – невакциновані від цієї хвороби.

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Міністерство охорони здоров’я активно закликає українців вакцинуватися від грипу, адже тоді:

ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%,

ймовірність смертельних випадків знижується на 80%,

частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%.

У країну вже завезли 350 тисяч доз вакцин від грипу. Що робити і куди йти, щоб вакцинуватися, і чому час має значення, "Українській правді. Життя" пояснив дитячий імунолог, експерт із вакцинації та голова правління ГО "Батьки за вакцинацію" Федір Лапій.

Федір Лапій, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО

імені П.Л.Шупика

НАВІЩО МЕНІ ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД ГРИПУ?

Все просто: аби не хворіти грипом.

– Чи завжди вас збиває машина, коли ви перебігаєте дорогу на червоне світло? Як правило, ні.

Ймовірність захворіти на грип та ж, що й потрапити під автомобіль, перебігаючи на червоне світло.

Коли ви зустрінетеся з грипом, оціните необхідність захисту від цієї хвороби, – каже експерт.

Грип – гостра, респіраторна, вірусна інфекція. Він сам по собі неприємний, характеризується високою температурою, а ще саме при грипі частіше виникають ускладнення, наприклад, у вигляді пневнококової пневнонії.

– Добре відомі наукові дані, що у перші три дні грипу у декілька разів зростає ризик інфаркту та інсульту: висока температура, навантаження на серце…

Федір Лапій розповідає, що українські великі виробництва з хорошим бюджетом, металургійні, наприклад, за свій кошт купують вакцину. Передзамовляють одразу кілька тисяч доз і щеплять співробітників.

Це важливо, оскільки кваліфікований працівник на лікарняному – втрата коштів компанії. Тому підприємству вигідно, щоб його працівники не хворіли.

МОЗ радить вакцинуватися насамперед:

медпрацівникам

учителям

дітям до 5 років

вагітним

літнім людям від 60 років

пацієнтам із хронічними захворюваннями

усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Вчителі та медики – одна з цільових груп для вакцинації. Школярі потребують вакцинації, щоб вірус не потрапляв у сім’ї, де є діти перших років життя, вагітні, дідусь чи бабуся, для яких вірус грипу небезпечний.

Цьогоріч в Україні в жовтні вже доступні дві вакцини проти грипу: "Ваксігрип Тетра" (виробник – "Санофі Пастер", Франція) і "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея).

– Обидві якісні та безпечні, – запевняє міністерство.

Які штами грипу найімовірніше циркулюватимуть конкретного року прогнозує Всесвітня організація охорони здоров’я. Це враховують усі виробники, тож вакцини, які завезли в Україну, підходять для сезону 2018-2019 років.

Експерт пояснює, що ми традиційно робимо щеплення вакциною від трьох вірусів грипу: двох групи А та одного групи В.

– Ймовірність, що один з трьох вірусів буде домінуючий – майже 100%. Другий-третій можуть циркулювати, але, як правило, більше двох домінуючих у нас я не пам’ятаю в циркуляції.

Цьогоріч в Україні з’явилася квадрівалентна вакцина, яка захищає від 4-х вірусів грипу: двох групи А та двох – групи В. Суттєву різницю у захисті порівняно з тривалентною вакциною вона матиме, якщо на "арену" вийде другий вірус грипу В.

У РОДИНІ ТРЕБА ВАКЦИНУВАТИСЯ ВСІМ?

Одна вакцина призначена в Україні для дітей від трьох років, хоча в Європейському союзі в інструкції до неї вказано, що з 6 місяців. Це через наші процедури, пояснює Лапій. Іншу вакцину можна колоти від 6 місяців.

– Чи треба вакцинувати дітей до 5 років, хоча вакцина гірше формує імунітет в цьому віці у порівнянні зі старшими дітьми? Це з тієї ж серії: чи потрібно мити руки, чи це 100% захищає? Звичайно, треба.

У родині з тата, мами в декреті з малюком і школярі найбільше ризикують принести грип додому, а тато з роботи, пояснює імунолог.

– Якщо у вашому сімейному бюджеті є 500 гривень на вакцинацію, а вакцини по 250 гривень, найперше слід вакцинувати школяра та тата – тих, хто найбільше ризикує підхопити і принести вірус додому.

Найефективніше щеплення – для людей працездатного віку.

КОЛИ ВАКЦИНУВАТИСЯ?

Оптимальний варіант – за кілька тижнів до того, як ви зустрінетеся з вірусом грипу.

Коли саме це станеться – чітко наперед сказати не можна. Але сезоном грипу прийнято вважати період з початку жовтня до середини травня.

– Найоптимальнішим для вакцинації є вересень-жовтень, бо імунітет має сформуватися до зустрічі з вірусом. Звичайно вже за півтора-два тижні після вакцинації імунна відповідь на вакцинацію може бути виявлена.

А якщо пройде з часу вакцинації три тижні? Скажу, що матимете ще кращий імунітет. А через 5 тижнів – ще кращий. Хоча це не означає, що він буде з часом постійно ставати все кращим та кращим. Просто на наступний рік він може бути не актуальним, бо прийдуть інші варіанти вірусів грипу.

Вакцинуватися можна як зранку, так і ввечері. Перед тим навіть не обов’язково щось попоїсти.

ОДРАЗУ ІТИ В АПТЕКУ ЗА ВАКЦИНОЮ?

Найперше проконсультуйтесь зі своїм лікарем і обговоріть вакцинацію з ним.

– В Україні велика ймовірність того, що ви натикнетеся на лікаря, який скаже: "Боронь Боже, це отрута, ці вакцини не перевіряють…", – пояснює Лапій. – У мене є багато прикладів від пацієнтів і колег.

Як правило, вакцина від грипу немає протипоказань, пояснює Лапій. Але якщо у людини був синдром Гієна-Барре, слід ставитися до цього з обережністю. Тому обговоріть з лікарем можливі протипоказання та побічні реакції.

ДЕ БРАТИ ВАКЦИНИ?

Є кілька способів.

1. Безкоштовно прищепитися у свого лікаря, вакцину купити у держави

Для цього потрібно прийти до свого сімейного лікаря чи педіатра, і сказати: "Хочу захиститися від грипу".

Медик має уточнити, чи є можливість провести вакцинацію на госпрахункових засадах.

Тоді ви оплачуєте в касу лише вартість вакцини, яку постачають визначеним комунальним медичним закладам через відповідні підприємства (у Києві це КП "Фармація"). І – вакцинуєтесь.

ВАЖЛИВО: Коли КП "Фармація" постачає вакцини проти грипу до відповідних медзакладів у Києві, затверджується перелік кабінетів щеплень. Там можна пройти вакцинацію і не за місцем проживання.

2. Прищепитися у свого лікаря, вакцину купити в аптеці

Лікар може сказати: "У нас вакцини немає. Можу виписати рецепт (це за правилами, що встановлені МОЗ), ви маєте звернутися в аптеку, яка має забезпечити холодовий ланцюжок" (вакцину треба зберігати при температурі +2-8°С).

Тоді ви йдете в аптеку і за рецептом купуєте.

Аптека або сама привезе вам вакцину у медзаклад, або запропонує за 90-100 грн придбати сумку-холодильник для зберігання вакцини або надасть вам сумку в оренду.

Разом з вакциною вам мають видати документи на препарат і чек, з ними ви маєте для вакцинації повернутися до свого лікаря, який видав рецепт. І вже в кабінеті щеплень вам безкоштовно можуть ввести придбану вами вакцину.

3. Провакцинуватись у приватному медзакладі

Як правило, там вартість вакцинації складається з ціни вакцини і з оплати послуги: обстеження лікаря, витраченого на вас часу тощо, пояснює Лапій.

За його словами, аптечна ціна однієї вакцини близько 200 гривень, іншої – близько 300. А ту, яка коштує 300, у приватних клініках пропонують у діапазоні від 450 до 650 гривень.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЖУТЬ БУТИ З КУПІВЛЕЮ ВАКЦИНИ?

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

1 Аптеки можуть продавати вакцини без рецепту лікаря, хоча це – рецептурний препарат, як і антибіотик. – І коли людина прийде до лікаря, він може сказати: "Не знаю, що ви від мене хочете, ідіть туди, де взяли цю вакцину, і хай вас там колють, а я не хочу нести відповідальність". За таких обставин лікар справді має право відмовити у щепленні, пояснює Лапій. Адже медик не знає, чи з вакциною нічого не зробили і чи все гаразд. Тому якщо купуватимете вакцину в аптеці – перед цим таки підіть і попросіть у свого лікаря рецепт. 2 – Вакцина доволі термостабільна, стійка при високих температурах, тому +10-+15 з нею нічого не зроблять, – каже імунолог. – Але має значення проміжок часу, впродовж якого ця температура може діяти. Але це не означає, що цього потрібно допускати. Все одно необхідно забезпечити дотримання "холодового ланцюжка". Ви ж не будете місяць вакцину в куртці носити, іронізує експерт, додаючи, що кімнатна температура за короткий період з вакциною нічого не зробить. Щоб уникнути факторів, які могли б вплинути на вакцину і вона не втратила своєї ефективності, існує правило двох годин після моменту придбання вакцини. Навіть з дотриманням холодового ланцюга. Коли вам дали вакцину в руки, у вас є дві години, впродовж яких треба повернутися до свого лікаря і провакцинуватися, пояснює експерт. 3 Вакцина від грипу не любить заморожування, тому, якщо ви не встигаєте, її не можна просто потримати в холодильнику. – Люди є різні. У моїй практиці бувало: "Не переживайте. Ми вакцину добре зберігали, в морозилку поклали". Але вакцини проти грипу бояться низьких температур! Тому розраховуйте час так, щоб взяти рецепт лікаря, купити вакцину, і впродовж двох годин до нього повернутися і провакцинуватися. Наприклад, лікар виписав вам рецепт о пів на 6 вечора, ви побігли в аптеку, постояли в черзі, застрягли десь, вернулися до медзакладу о 8 вечора, а лікар чомусь уже пішов додому. В Україні вакцинують не у кабінеті лікаря, а у кабінеті для щеплень. Тому треба узгодити час так, щоб він працював тоді, коли ви прийдете з вакциною.

МЕНЕ ЩЕПИЛИ: БІГТИ ДОДОМУ ЧИ ЙТИ НА РОБОТУ?

Після щеплення 30 хвилин не можна залишати медзаклад.

Що ви захочете зробити через півгодини – ваша справа: піти на роботу, поїхати додому чи ще кудись.

– Деякі люди бояться ін’єкцій, при вигляді голки чи крові можуть втратити свідомість до, під час або після вакцинації.

Тому, щоб попередити травми через запаморочення, кажемо: "Посидіть у коридорі".

У рідкісних випадках це потрібно, щоб надати допомогу при алергії, – каже імунолог.

Через півгодини пацієнт каже лікарю: "У мене все гаразд ". І йде.

ЧИ МОЖУТЬ ЗАХВОРІТИ ВАКЦИНОВАНІ ВІД ГРИПУ?

Вакцина перекриває більше 95% циркулюючих в сезон вірусів грипу. Маючи імунітет, ви не захворієте, пояснює Лапій.

Але можете захворіти грипом, якщо потрапите у 5% тих, кого зачепить "мінорний" вірус, не домінуючий.

ЯКЩО Я ВАКЦИНУЮСЯ ВІД ГРИПУ, АНГІНА ТА ЗАСТУДА ТЕЖ НЕ ЗАЧЕПЛЯТЬ?

Ні. Вірус грипу охоплює 1-2% від вірусів, які виділяються при застудах, якщо говорити про цілий рік.

Але у пік захворюваності на грип – це 30%. Решта 70% – інші вірусні інфекції, менш небезпечні, ніж грип.

Коли ти вакцинований, то захищений лише проти вірусів грипу, а не проти усіх вірусних інфекцій.

ВАЖЛИВО: Вірус грипу часто ускладнюється пневмококовою бактеріальною інфекцією, яка проживає в носоглотці. Тому попереджуючи грип, ви запобігаєте ускладненням у вигляді пневмококового гаймориту, пневмококового отиту чи пневмококової пневмонії, пояснює імунолог.

Вакцинуючись ми зменшуємо госпіталізацію, збільшуємо тривалість життя, знижуємо необхідність антибактеріальної терапії.

Ірина Андрейців, УП

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