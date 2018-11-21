ТЕСТ: Чи вмієте ви правильно лікуватися від застуди?

"Переходити" застуду та ГРВІ на ногах чи відлежатись вдома?

Може, над картоплею подихати чи в аптеці якісь ліки собі вибрати?

Пропонуємо протестуватися, чи вмієте ви правильно лікуватися від застуди.

Для перевірки ми використали поради та пояснення від Міністерства охорони здоров’я України.

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