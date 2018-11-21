Тест

ТЕСТ: Чи вмієте ви правильно лікуватися від застуди?

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21 листопада 2018

"Переходити" застуду та ГРВІ на ногах чи відлежатись вдома?

Може, над картоплею подихати чи в аптеці якісь ліки собі вибрати?

Пропонуємо протестуватися, чи вмієте ви правильно лікуватися від застуди.

Для перевірки ми використали поради та пояснення від Міністерства охорони здоров’я України.

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Щоб швидше одужати, я можу прийняти жарознижувальні препарати, навіть якщо температура нижча 38,5

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Коли приходжу додому, знімаю верхній одяг та взуття, а далі…

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Коли відчуваю, що сильно застудився, купую антибіотики, які мені попереднього разу виписував лікар. Так я швидше одужаю.

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Коли хтось вдома захворів, відмовляюсь від вологого прибирання, щоб вірус не “піднімався” в повітря, а осів на підлозі

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При застуді я дихаю над випарами картоплі, щоб швидше минув нежить

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Застудився – іду і сам собі купую в аптеці гарячий чай або противірусні таблетки. Лікар тут не потрібен

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Застуду можу “переходити”: і в офіс піти, і по справах. Ніколи відлежуватися

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Застуда може перерости у грип, тому одразу купую пачку вітамінів

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