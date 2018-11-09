Як оцінюватимуть студентів-медиків у 2019 році? Новації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я впроваджує нову систему для перевірки знань студентів медичних вишів.

Тепер вони складатимуть Єдиний державний кваліфікаційний іспит(ЄДКІ).

Про це повідомили на офіційному сайті МОЗ.

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Фото Depositphotos/ Wavebreakmedia

Вперше за такою системою оцінювати знання майбутніх медиків будуть вже у 2019 році.

Досі студенти здавали лише КРОКи: перший – на третьому курсі та другий – на п'ятому.

Нова система включатиме КРОКи, однак не обмежиться ними.

Як і попередні іспити, ЄДКІ проходитиме у два етапи.

Перший – на третьому курсі, другий – залежно від кваліфікації або на на п'ятому (стоматологія, фармація), або на шостому (медицина, медична психологія, педіатрія).

ПЕРШИЙ ЕТАП ЄДКІ ВКЛЮЧАТИМЕ: Реклама:

КРОК 1

Вже звичний екзамен із дисциплін циклу загальної підготовки, який студенти складали у тестовому форматі.

КРОК 1 здаватимуть студенти спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Медична психологія", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія".

Іспит з іноземної мови професійного спрямування

Під час першого року запровадження ЄДКІ, у 2019 році, студенти складатимуть іспит з тієї іноземної мови, яку вивчали в університеті.

З 2020 року студенти здаватимуть іспит з англійської мови професійного спрямування.

Іспит проходитиме у форматі тесту в один день разом з КРОК-1. Проте цей іспит є окремим компонентом, за який студент отримує окремий результат.

Іспит з іноземної мови професійного спрямування складатимуть спеціальності: "Стоматологія", "Медицина", "Медична психологія", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія".

Міжнародний іспит з основ медицини

Іспит проводитиме і перевірятиме іноземна агенція. Це допоможе уникнути корупційних ризиків.

Результати тестів дозволять порівняти рівень знань українських студентів-медиків з тим, який вимагають від студентів за кордоном.

Міжнародний іспит проходитиме українською мовою та перевірятиме рівень професійної компетентності із фундаментальних дисциплін. Цей тест здаватимуть студенти "Медицини" та "Педіатрії".

ДРУГИЙ ЕТАП ЄДКІ ВКЛЮЧАТИМЕ:

КРОК 2

Вже звичний екзамен із дисциплін циклу загальної підготовки, який у вишах складали у тестовому форматі . Складатимуть студенти "Стоматології" та "Фармації, промислової фармації" на 5 курсі і "Медицини", "Медичної психології", "Педіатрії" на 6 курсі.

Міжнародний іспит з основ медицини

Під час другого етапу міжнародний іспит перевірятиме знання з клінічних дисциплін студентів "Педіатрії" та "Медицини" на 6 курсі.

Об'єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І)

Цей компонент перевіряє не лише практичні навички студента, здобуті під час навчання (уміння проводити медичні маніпуляції та спілкуватися з пацієнтами), а й психологічну готовність майбутнього лікаря допомагати людям.

Іспит відбувається у форматі квесту, під час якого буде необхідно пройти кілька точок - станцій, де моделюватимуться різноманітні ситуації.

Студенти послідовно переходитимуть від станції до станції, виконуючи маніпуляції та взаємодіючи з реальними або стандартизованими пацієнтами.

Такий іспит буде проводитися безпосередньо закладами вищої освіти, проте Міністерство охорони здоров'я розробить докладні інструкції щодо оцінювання результатів і загального порядку його проведення.

Студенти "Стоматології", складатимуть ОСП(К)І на 5 курсі, а спеціальності "Медицина" та "Педіатрія" на 6 курсі.

ГРАФІК ПРОВЕДЕНЯ ЄДКІ У 2019 РОЦІ

Кожен із компонентів ЄДКІ можна перескласти лише один раз, якщо при попередній здачі іспиту студент не набрав мінімальний прохідний бал.В МОЗ кажуть, така система допоможе перевірити як теоретичні, так і практичні знання, допоможе інтегрувати українську медицину у світову та зменшить корупційні ризики.

Для визначення порогу складання ЄДКІ МОЗ України залучить експертів-тестологів.

Якщо студент повторно не складає один з компонентів ЄДКІ, його відрахують.