"Швидка" за 10 хвилин у 2019 році. МОЗ показав, як оновлюють диспетчерські. ФОТО

У 2019 році в усіх регіонах України мають запрацювати оновлені диспетчерські служби екстреної медичної допомоги.
"За кошти державного та місцевих бюджетів будуть створені нові об’єднані диспетчерські служби у Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.
А в інших регіонах – оновлені та модернізовані", – обіцяє Міністерство охорони здоров’я.
|Отак виглядатимуть оновлені диспетчерські служби екстреної медичної допомоги
|Вони будуть створені за кошти державного та місцевих бюджетів
У відомстві зазначають, що завдяки реформі "диспетчери екстреної допомоги менше часу витрачатимуть на обробку викликів, а до пацієнта виїжджатиме та машина, яка знаходиться найближче до адреси виклику".
Номер залишиться тим самим – 103
МОЗ ПЕРЕРАХОВУЄ, ЩО ДАСТЬ РЕФОРМА:
- зменшити час обробки виклику: від 3-5 хвилин до 1 хвилини у 90% випадків;
- виконати норматив доїзду на екстрені випадки – до 10 хвилин в містах і до 20 хвилин у сільській місцевості;
- в середньому на 20% зменшити пробіг автомобілів екстреної медичної допомоги;
- зібрати актуальну і достовірну статистику, яку можна аналізувати для поліпшення надання екстреної допомоги.
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Регіональні оперативно-диспетчерські служби зможуть підключатись та обмінюватись даними із системою "Централь 103" і запроваджувати сучасні протоколи обробки викликів.
Міністерство охорони здоров’я закликає місцеву владу сприяти Центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у створенні сучасних диспетчерських служб.
"Саме від цього залежить, наскільки якісною та швидкою буде ЕМД у кожному регіоні України", – зазначають у відомстві.