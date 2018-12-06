Печінка. Чому вона (не) болить, які в неї функції та чим їй допомогти

Про функції печінки, симптоми, на які варто звертати увагу, що краще їсти і чому варто займатися фізкультурою.

Покладіть праву руку на ділянку під ребрами з правого боку.

Там розташована ваша печінка – надважливий орган, який виконує понад 500 функцій. Без неї організм припинив би працювати.

Це фабрика всередині нашого тіла, яка трудиться 24 години на добу.

Але чи думаємо ми про те, як своїми способом життя можемо їй нашкодити?

Картинка від онлайн–марафону "Щаслива печінка". Для збільшення натисніть на зображення

ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ

Освітній TED зробив короткий мультик про те, як працює наше печінка. Українською його переклав проект "Цікава наука".

Освітній TED зробив короткий мультик про те, як працює наше печінка. Українською його переклав проект "Цікава наука".

Одна з головних функцій цього органу – фільтрування або детоксикація крові.

Артеріальна кров надходить по печінковій артерії (від черевного стовбура), а венозна – за допомогою ворітної вени. Це подвійне постачання наповнює її речовинами, які вона сортує, переробляє та накопичує.

Вуглеводи вона розщеплює і конвертує в цукри, тіло використовує їх як енергію, пальне, коли відфільтрована кров іде з печінки.

З кров’ю у печінку надходять не лише корисні речовини, але й токсини та інші побічні продукти, які організм не може використати.

Виявивши непотрібну речовину, цей орган або перетворює її в продукт, який не зашкодить, або виводить з організму через нирки та кишківник для виведення з організму.

Цей орган також утворює вітамін D.

Печінка відповідає за теплоутворення і підтримку температури тіла, утворює та виробляє жовч, яка сприяє розщепленню жирів у тонкому кишечнику.

Слайд з презентації онлайн–марафону "Щаслива печінка" від гастроентеролога Ірини Палій. Для збільшення натисніть на картинку

Лікар-гастроентеролог, професор Ірина Палій також радить перевірити стан своєї печінки перед тим, як вагітніти.

НА ЯКІ СИМПТОМИ ЗВЕРТАТИ УВАГУ

Симптоми пошкодження печінки не так легко помітити і вони не завжди очевидні.

Приблизно у 50% випадків немає жодних ознак, що пошкоджена печінка. Або симптоми настільки легкі і неспецифічні, що люди не асоціюють їх з проблемами печінки.

Іноді пацієнти вважають, що болить печінка, але насправді, якщо є болі у правому підребер'ї, це може свідчити про проблеми з жовчним міхуром чи про якусь іншу причину. Її треба з'ясувати разом з лікарем, пояснює Ірина Палій.

Варто звертати увагу на такі ознаки:

Слайд з презентації онлайн–марафону "Щаслива печінка" від гастроентеролога Ірини Палій. Для збільшення натисніть на зображення

НАЙПОШИРЕНІШІ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

За даними Національної служби здоров’я Великої Британії, є 5 найпоширеніших недуг печінки:

алкогольна хвороба, спричинена зловживанням спиртним;

неалкогольна жирова хвороба, спричинена ожирінням;

гепатит, спричинений вірусною інфекцією;

гемохроматоз, спадкове, генетичне захворювання, під час якого організм людини починає накопичувати залізо, що надходить з їжею;

первинний біліарний цироз.

За даними British Liver Trust, кожен п’ятий ризикує мати хворобу печінки.

Причин недуги багато, але є три головні загрози, від яких її треба захищати:

алкоголь;

неалкогольна жирова хвороба печінки;

вірусний гепатит.

Жирова хвороба виникає, коли в печінкових клітинах відбувається накопичення жиру, пояснює МОЗ разом з лікаркою-гастроентерологом Наталією Динник.

Зазвичай хвороба безсимптомна, тому пацієнти дивуються, коли на УЗД чують: "У вас стеатоз (або гепатоз) печінки". Або аналіз крові показав підвищення печінкових проб. Це означає, що в органі почалися зміни через жирову дистрофію печінки.

Вони можуть виникнути з 2 причин – вживання алкоголю та ожиріння. Недуга часто супроводжується цукровим діабетом та може призводити до розвитку інсульту та інфаркту.

Диво-пігулки чи "курс крапельниць" не мають стійкого ефекту та не позбавлять від причин хвороби.

Вилікуватися може допомогти здоровий спосіб життя. Наразі це найефективніший засіб у лікуванні жирової хвороби печінки.

ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ПЕЧІНКИ

"Уявіть фільтр, який стоїть у вашій ванні та фільтрує воду, щоб вона була чистіша для миття рук, душу тощо.

Спочатку він чистенький та білий, проте залежно від кількості поганих речовин у воді він забруднюватиметься і з часом стане кольору іржі.

Ви його викинете і поставите новий. Печінку отак просто викинути і замінити не вдасться", – пояснює важливість профілактики лікар-гастроентеролог Ірина Палій під час презентації онлайн-марафону "Щаслива печінка".

Графіка від онлайн-марафону "Щаслива печінка". Для збільшення натисніть на картинку

Вона пропонує приглянутися до середньоземноморської дієти.

"Її можна сміливо пропонувати і тим, у кого уже є патологія печінки. Вона корисна і в таких випадках", – пояснює Ірина Палій.

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Лікарка додає, що Товариство з вивчення захворювань печінки рекомендує саме таку дієту пацієнтам.

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Гастроентеролог радить не відмовлятися від бобових:

"Не всі їх люблять, але вони входять в цю дієту і їх бажано їсти до трьох разів на тиждень, плюс фрукти і овочі".

Вона пояснює, що до 40% добової калорійності треба отримати не за рахунок цукру, а за рахунок жиру: чи це стосується дівчини, що худне, чи робітника, який важко працює руками.

Медик також застерігає від частого смакування червоним обробленим м'ясом. Воно не має бути основою раціону.

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А якщо щодо кави?

"Були тривалі дискусії щодо кави, шкідлива вона чи корисна. Але останні дослідження показують, що це нормальний корисний продукт, і якщо ви його гарно сприймаєте і любите – відмовлятися від нього не потрібно", – пояснює Палій.

АЛКОГОЛЬ І ПЕЧІНКА

Є чітка доза алкоголю, за яку переходити не варто. І байдуже, як ви етиловий спирт отримуєте: у пиві, вині чи горілці.

1 алкогольна одиниця = 10 г спирту, 250 мл пива, 100 мл сухого вина (у кріпленому вині спирту більше, тому його пити треба ще менше), 30 мл міцних напоїв.

"Це ми говоримо про здорову людину. Таку кількість можна собі дозволити на добу", – пояснює лікарка. І додає, що це не означає, що якщо ви не вживали алкоголь впродовж тижня, то "накопичили" і можете за вечір випити усі 7 доз.

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ПРИПИНІТЬ БЕЗКОНТРОЛЬНО ПРИЗНАЧАТИ СОБІ ЛІКИ

Є група захворювань, яка називається індуковані ліками ураження печінки (ІЛУП). Це буває не так рідко, як може здаватися, пояснює лікарка:

В окремих випадках причиною госпіталізації з приводу жовтяниці може безконтрольне вживання ліків.

Найнебезпечнішими ліками для печінки є антибіотики.

На другому місці – дієтичні добавки. За словами медика, їх п’ють безконтрольно і ніхто не знає, що він купив і що випив.

Палій пояснює, що у США на першому місці за випадками трансплантації печінки – печінкова недостатність після вживання біодобавок.

По печінці "б’є" й парацетамол. Пацієнти можуть приймати його не тільки у вигляді окремої лікарської форми, але і як компонент комбінованих препаратів, якими є більшість ліків від застуди.

Застосування таких препаратів кілька разів на день у вигляді самолікування, аби стабільно збивати підвищену температуру, може призвести до розвитку ураження печінки.

Зокрема, у США парацетамол – друга за частотою причина смерті від отруєнь. Причому мова йде не про одномоментний прийом великої дози препарату, а про регулярне застосування парацетамолу в терапевтичних дозах.

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАРАДИ ПЕЧІНКИ

Аби печінка була здорова, самого лише здорового харчування замало. Має ще бути фізична активність. Печінка любить фізкультуру.

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Пам'ятайте, що тривалий час захворювання печінки не проявляються яскравою симптоматикою.

Тому кожному варто періодично проходити скринінг – здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини та дізнаватися рівень печінкових проб, застерігає МОЗ.

ПЕРЕВІРИТИ РИЗИК ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

Якщо ви знаєте англійську, можете пройти тестування на British Liver Trust.

Цей текст перекладений й українською. Лиш майте на увазі, що ви переходите на сайт, який рекламує медичний препарат. Нагадуємо, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я і для призначення лікування чи профілактики обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Ірина Андрейців, УП