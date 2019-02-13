Як і кому скаржитися на свого сімейного лікаря чи педіатра: інструкція

Пацієнт, який уклав декларацію з лікарем, безкоштовно має отримати гарантований державою пакет послуг.

Але лікарі не завжди грають за правилами.

Наприклад, є випадки, коли вони вимагають гроші за прийом чи аналіз крові, хоча вони мають бути безоплатними.

Тому Українська правда. Життя запитала голову Національної служби здоров'я Олега Петренка, що робити, коли сімейний лікар, педіатр чи терапевт порушує права пацієнта.

Найперше ознайомтесь, що ж вам гарантує держава безоплатно. Лікар, з яким ви підписали декларацію, має лікувати ГРВІ, грип, отруєння та інші найпоширеніші хвороби, а також за бажанням ви можете спостерігати у нього неускладнену вагітність.

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Петренко радить: якщо від вас вимагають кошти за перераховане, змініть лікаря.

Анулювати підписану раніше декларацію можна будь-коли, і до поганого медика йти розривати декларацію не потрібно.

Ви просто підписуєте нову декларацію з новим лікарем, стара автоматично розривається, це бачить електронна система і НСЗУ, яка платить гроші за ваше обслуговування

– Складніше так зробити у маленьких містах, де монополія, бо там особливо вибору немає, – каже голова НСЗУ.

Хоча і там з’являються лікарі-ФОПи, які починають користуватися популярністю.

Якщо у вас вибору нема, то перший етап скарги – керівник закладу та місцева влада, додає Петренко.

– Ми завжди пояснюємо, що заклад належить місцевій громаді. Це відповідальність і прямі повноваження місцевої влади. Ми забезпечуємо державні фінансові гарантії. Ви виконуєте умови – ми оплачуємо роботу.

У Національну службу здоров’я можна скаржитися, якщо: лікар вимагає від вас гроші за прийом і за послуги, які входять до безоплатного переліку, хоча ви підписали з ним декларацію;

лікар скерував на аналіз крові чи цукру, і від вас вимагають за це гроші, хоча це теж входить в гарантії від держави;

створює вам такі умови, за яких ви не можете сповна скористатися своїми правами пацієнта (приймає по декларації лише годину на день, відмовляється лікувати ангіну тощо).

Наразі є три способи поскаржитись в Національну службу здоров’я:

Офіційним письмовим листом через пошту ;

Зателефонувати у контакт-центр за номером 1677;

Зворотній зв’язок на сайті.

Через сайт можна написати заяву і відправити. Це буде підставою для розгляду, запевняє керівник НСЗУ.

Важливо: ви повинні вказати свої реальні контакти, прізвище, ім’я і лікаря чи медзаклад, що порушив ваші права:

– Ми маємо переконатися, що це реальна людина, яка готова свідчити. Має бути документ. НСЗУ не може розірвати договір лише через: "Нам подзвонили і розказали", – пояснює Петренко.

Він додає, що у службі є відділ моніторингу, який може рекомендувати призупинити оплату чи розірвати договір, якщо є підстави. Поки таких прецедентів ще не було.

Петренко пояснює: наразі перевіряти медзаклади можуть лише за зверненням, але невдовзі запрацює й автоматичний моніторинг, який робитиме електронна система.

Якщо вона виявить підозрілі речі, чи НСЗУ побачить, що у медзакладі міста N багато скарг, служба вимагатиме пояснень від керівника.

– Якщо це не допоможе, буде виїзна перевірка, за результатами якої можуть вирішити розірвати договір чи навіть передати документи до правоохоронних органів, – додає Петренко.

Поскаржитися в МОЗ можна на офіційному сайті МОЗ через:

зворотній зв’язок (ось що важливо знати про електронне звернення)

гарячу лінію 0-800-801-333

Повне інтерв’ю з Олегом Петренком читайте за посиланням. У ньому ви дізнаєтеся також про: Чому сімейні лікарі ще не працюють так, як нам би хотілося?

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