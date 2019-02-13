Як і кому скаржитися на свого сімейного лікаря чи педіатра: інструкція

Пацієнт, який уклав декларацію з лікарем, безкоштовно має отримати гарантований державою пакет послуг.

Але лікарі не завжди грають за правилами.

Наприклад, є випадки, коли вони вимагають гроші за прийом чи аналіз крові, хоча вони мають бути безоплатними.

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Тому Українська правда. Життя запитала голову Національної служби здоров'я Олега Петренка, що робити, коли сімейний лікар, педіатр чи терапевт порушує права пацієнта.

Найперше ознайомтесь, що ж вам гарантує держава безоплатно. Лікар, з яким ви підписали декларацію, має лікувати ГРВІ, грип, отруєння та інші найпоширеніші хвороби, а також за бажанням ви можете спостерігати у нього неускладнену вагітність.

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Петренко радить: якщо від вас вимагають кошти за перераховане, змініть лікаря.

Анулювати підписану раніше декларацію можна будь-коли, і до поганого медика йти розривати декларацію не потрібно.

Ви просто підписуєте нову декларацію з новим лікарем, стара автоматично розривається, це бачить електронна система і НСЗУ, яка платить гроші за ваше обслуговування

– Складніше так зробити у маленьких містах, де монополія, бо там особливо вибору немає, – каже голова НСЗУ.

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Хоча і там з’являються лікарі-ФОПи, які починають користуватися популярністю.

Якщо у вас вибору нема, то перший етап скарги – керівник закладу та місцева влада, додає Петренко.

– Ми завжди пояснюємо, що заклад належить місцевій громаді. Це відповідальність і прямі повноваження місцевої влади. Ми забезпечуємо державні фінансові гарантії. Ви виконуєте умови – ми оплачуємо роботу.

У Національну службу здоров’я можна скаржитися, якщо: лікар вимагає від вас гроші за прийом і за послуги, які входять до безоплатного переліку, хоча ви підписали з ним декларацію;

лікар скерував на аналіз крові чи цукру, і від вас вимагають за це гроші, хоча це теж входить в гарантії від держави;

створює вам такі умови, за яких ви не можете сповна скористатися своїми правами пацієнта (приймає по декларації лише годину на день, відмовляється лікувати ангіну тощо).

Наразі є три способи поскаржитись в Національну службу здоров’я:

Офіційним письмовим листом через пошту ;

Зателефонувати у контакт-центр за номером 1677;

Зворотній зв’язок на сайті.

Через сайт можна написати заяву і відправити. Це буде підставою для розгляду, запевняє керівник НСЗУ.

Важливо: ви повинні вказати свої реальні контакти, прізвище, ім’я і лікаря чи медзаклад, що порушив ваші права:

– Ми маємо переконатися, що це реальна людина, яка готова свідчити. Має бути документ. НСЗУ не може розірвати договір лише через: "Нам подзвонили і розказали", – пояснює Петренко.

Він додає, що у службі є відділ моніторингу, який може рекомендувати призупинити оплату чи розірвати договір, якщо є підстави. Поки таких прецедентів ще не було.

Петренко пояснює: наразі перевіряти медзаклади можуть лише за зверненням, але невдовзі запрацює й автоматичний моніторинг, який робитиме електронна система.

Якщо вона виявить підозрілі речі, чи НСЗУ побачить, що у медзакладі міста N багато скарг, служба вимагатиме пояснень від керівника.

– Якщо це не допоможе, буде виїзна перевірка, за результатами якої можуть вирішити розірвати договір чи навіть передати документи до правоохоронних органів, – додає Петренко.

Поскаржитися в МОЗ можна на офіційному сайті МОЗ через:

зворотній зв’язок (ось що важливо знати про електронне звернення)

гарячу лінію 0-800-801-333

Повне інтерв’ю з Олегом Петренком читайте за посиланням. У ньому ви дізнаєтеся також про: Чому сімейні лікарі ще не працюють так, як нам би хотілося?

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