За яких умов ми маємо право на безоплатні аналізи: пояснює Служба здоров'я

Держава гарантує, що пацієнт, який уклав декларацію з лікарем, безкоштовно отримує гарантований державою пакет послуг.

У цей гарантований пакет входять і безоплатні аналізи.

Втім, пацієнти не завжди розуміють, за яких умов вони мають на них право.

За словами лікарів, бувають випадки, коли приходить пацієнт і каже: "Зробіть мені аналіз крові, рівня цукру, сечі тощо, бо це безплатно".

Чи має право пацієнт так робити, ми запитали голову Національної служби здоров'я Олега Петренка.

За його словами, так пацієнт робити не може.

– Якщо пацієнт на власний розсуд без прямих показань хоче зробити те, що входить у межі гарантованого пакету, але лікар вважає, що такі аналізи не потрібні, пацієнт може зробити їх за власний кошт будь-де.

До нас зверталися з тим, що хочуть робити аналіз крові щодня. Він не змінюється щодня. Але ні: "Мені положено, робіть мені щодня".

Лікарі не повинні бути виконавцями просто бажання пацієнта, це має бути реальна потреба, – пояснює Петренко.

Тобто, щоб безоплатно зробити аналіз крові / сечі тощо, ви повинні укласти декларацію зі своїм сімейним лікарем і мати для аналізів відповідні медичні покази.

Повне інтерв’ю з Олегом Петренком читайте за посиланням.

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