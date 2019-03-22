Як вода впливає на наше тіло та життя? ТЕСТ

ОНОВЛЕНО 19.08.2021

Вода – одна з основ життя.

Від її якості та кількості залежить майбутнє планети. Хоча понад 70% поверхні Землі вкрито водою, тільки близько 3% цієї води є прісними.

Для наочності, на кожну ванну солоної води припадає 1 літр прісної, з якого тільки 1 чарочка доступна для пиття, пояснює WWF.

За прогнозами вчених до 2025 року дві третини населення планети відчуватимуть нестачу чистої води.

Пропонуємо вам перевірити, що ви знаєте про H2O, її розумне використання та вплив на наш організм.