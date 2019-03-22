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Тест

Як вода впливає на наше тіло та життя? ТЕСТ

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22 березня 2019

ОНОВЛЕНО 19.08.2021

Вода – одна з основ життя.

Від її якості та кількості залежить майбутнє планети. Хоча понад 70% поверхні Землі вкрито водою, тільки близько 3% цієї води є прісними.

Для наочності, на кожну ванну солоної води припадає 1 літр прісної, з якого тільки 1 чарочка доступна для пиття, пояснює WWF.

За прогнозами вчених до 2025 року дві третини населення планети відчуватимуть нестачу чистої води.

Пропонуємо вам перевірити, що ви знаєте про H2O, її розумне використання та вплив на наш організм.

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В день треба пити 8 склянок води

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Дітям та літнім людям варто нагадувати про пиття

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Мозок на 50% складається з води

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80% хвороб у країнах, що розвиваються, спричинені забрудненням води

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Темно-жовтий колір сечі – ознака зневоднення

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Вода допомагає схуднути

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Для занять спортом потрібні спеціальні спортивні напої, а не вода

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Посудомийна машина краще заощаджує воду, ніж миття посуду руками

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Якщо пити багато води, то шкіра буде зволожена

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Забагато води не буває. Вода не може нашкодити

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