Платна медицина з 1 квітня? Пояснюємо, що відбувається насправді

Якщо ви ще не уклали декларацію з сімейним лікарем, радимо якнайшвидше це зробити.

Після першого тижня квітня без декларації ви не зможете безоплатно прийти до нього на прийом.

Цю інформацію "Українській правді. Життя" підтвердила Національна служба здоров’я.

Одразу заспокоїмо, що кінцевого терміну укладання декларації немає, і ви можете зробити це будь-коли, однак без декларації вам нададуть лише невідкладну допомогу.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

Україна почала працювати за новим принципом надання первинної меддопомоги: "гроші йдуть за пацієнтом".

Ви обираєте свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта, а Національна служба здоров'я платить кошти за договором у той заклад, де працює лікар.

"Щоб перехід на нову модель відбувався поступово і без ризиків, певний час діяла оплата і за так званим зеленим списком (тобто за пацієнтів, які уклали декларацію), і за червоним (за тих, хто не обрав свого лікаря).

Але останнім часом спостерігається висока динаміка укладення декларацій, заклади демонструють високі показники.

Наприклад, у Червонограді свого лікаря обрали уже 92% жителів, у Василькові – 86%. У Вінницькій області рівень укладення декларацій – 78%, в Сумській – 75%, у Хмельницькій – 73,8%.

Тому вирішено припинити оплати за червоним списком з 1 квітня. Це має стати стимулом для переходу на нову, більш ефективну модель оплати. Мова не йде про економію коштів, а про їхнє ефективне використання", – йдеться в роз’ясненні НСЗУ.

Відомство пояснює, що заклади з високим рівнем укладення декларацій різниці в оплаті не відчують.

Ті ж медзаклади первинки, які ще недостатньо попрацювали для укладання декларацій, повинні будуть активніше це робити.

"Якщо в закладі склалася ситуація, коли лікарів не вистачає, потрібно звернутися до власника закладу – місцевої влади – і вжити заходів, аби забезпечити достатню кількість сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів. Аби кожен пацієнт міг обрати собі лікаря.

Пацієнти ж повинні зрозуміти: точкою входу в систему надання безоплатних медичних послуг є декларація про вибір лікаря", – роз’яснює НСЗУ.

Адже якщо пацієнт не обрав лікаря, не уклав з ним декларацію, незрозуміло, куди мають піти кошти від держави.

Отже, щоб скористатися гарантованим безоплатним пакетом послуг на первинній ланці, пацієнт має підписати декларацію.

Вона потрібна і для того, щоб отримати рецепт на "Доступні ліки", адже з 1 квітня рецепт на ліки за цією програмою будуть виписувати лише лікарі первинки і лише через електронну систему.

"Пацієнт, який не підписав декларацію, не залишиться без медичної допомоги. Якщо людина перебуватиме у невідкладному стані, тобто її життю та здоров’ю загрожуватиме небезпека або значна шкода, їй нададуть допомогу у кожному закладі первинної допомоги", – обіцяють у відомстві.

Детальніше про зміни в програмі "Доступні ліки" можна дізнатися тут.

Також нагадаємо, що з липня, якщо ви не підпишете декларації, ви не зможете взяти участь у програмі "Безкоштовна діагностика", за якою ви зможете безоплатно отримувати ряд обстежень, включаючи УЗД, та операції "одного дня" на кшталт апендициту.



