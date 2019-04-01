Платна медицина з 1 квітня? Пояснюємо, що відбувається насправді

Якщо ви ще не уклали декларацію з сімейним лікарем, радимо якнайшвидше це зробити.

Після першого тижня квітня без декларації ви не зможете безоплатно прийти до нього на прийом.

Важливе уточнення: платного прийому в ЦПМСД (центрах первинної медико-санітарної допомоги) наразі немає. Отже, без декларації можна отримати лише невідкладну допомогу, планову (ви захворіли на ГРВІ, наприклад) – ніяк. Реклама:

Цю інформацію "Українській правді. Життя" підтвердила Національна служба здоров’я.

Одразу заспокоїмо, що кінцевого терміну укладання декларації немає, і ви можете зробити це будь-коли, однак без декларації вам нададуть лише невідкладну допомогу.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

Україна почала працювати за новим принципом надання первинної меддопомоги: "гроші йдуть за пацієнтом".

Ви обираєте свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта, а Національна служба здоров'я платить кошти за договором у той заклад, де працює лікар.

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"Щоб перехід на нову модель відбувався поступово і без ризиків, певний час діяла оплата і за так званим зеленим списком (тобто за пацієнтів, які уклали декларацію), і за червоним (за тих, хто не обрав свого лікаря).

Але останнім часом спостерігається висока динаміка укладення декларацій, заклади демонструють високі показники.

Наприклад, у Червонограді свого лікаря обрали уже 92% жителів, у Василькові – 86%. У Вінницькій області рівень укладення декларацій – 78%, в Сумській – 75%, у Хмельницькій – 73,8%.

Тому вирішено припинити оплати за червоним списком з 1 квітня. Це має стати стимулом для переходу на нову, більш ефективну модель оплати. Мова не йде про економію коштів, а про їхнє ефективне використання", – йдеться в роз’ясненні НСЗУ.

Відомство пояснює, що заклади з високим рівнем укладення декларацій різниці в оплаті не відчують.

Ті ж медзаклади первинки, які ще недостатньо попрацювали для укладання декларацій, повинні будуть активніше це робити.

"Якщо в закладі склалася ситуація, коли лікарів не вистачає, потрібно звернутися до власника закладу – місцевої влади – і вжити заходів, аби забезпечити достатню кількість сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів. Аби кожен пацієнт міг обрати собі лікаря.

Пацієнти ж повинні зрозуміти: точкою входу в систему надання безоплатних медичних послуг є декларація про вибір лікаря", – роз’яснює НСЗУ.

Адже якщо пацієнт не обрав лікаря, не уклав з ним декларацію, незрозуміло, куди мають піти кошти від держави.

Отже, щоб скористатися гарантованим безоплатним пакетом послуг на первинній ланці, пацієнт має підписати декларацію.

Вона потрібна і для того, щоб отримати рецепт на "Доступні ліки", адже з 1 квітня рецепт на ліки за цією програмою будуть виписувати лише лікарі первинки і лише через електронну систему.

"Пацієнт, який не підписав декларацію, не залишиться без медичної допомоги. Якщо людина перебуватиме у невідкладному стані, тобто її життю та здоров’ю загрожуватиме небезпека або значна шкода, їй нададуть допомогу у кожному закладі первинної допомоги", – обіцяють у відомстві.

Детальніше про зміни в програмі "Доступні ліки" можна дізнатися тут.

Від редакції: нас часто питають, де і як вибрати лікаря. Відповідаємо: у цьому вам допоможе дашборд Національної служби здоров'я. Карта вантажиться трішки довго, але не хвилюйтесь і дочекайтесь. Тут ви можете обрати населений пункт, на карті обрати найближчі до себе медзаклади і перевірити, скільки в яких лікарів підписаних декларацій, хто популярний, а хто ні, в кого ще є місця, а хто набрав максимум. Список лікарів відобразиться вам у нижньому правому кутку.

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