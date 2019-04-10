Все про ранню діагностику раку: симптоми та аналізи

Рак – одна з найбільш вивчених хвороб людства.

Проте ліків, які б гарантовано подарували 100 відсоткове одужання, досі не існує.

Причина проста: рак – це ціла група хвороб, які не показують симптомів на ранніх стадіях.

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Саме тому вчасне виявлення проблеми є ключовим для виживання.

Для цього й придумали скринінги – обстеження, які дають можливість виявити хворобу на перших стадіях.

Методів ранньої діагностики раку, які довели свою ефективність, не так багато. Першопричина цього – найчастіше їх розробляють для розповсюджених видів раку.

"Українська правда. Життя" розповідає про шість основних скрінінгів та симптоми на які варто звернути увагу.

СИМПТОМИ, ЯКІ ВАРТО ПЕРЕВІРИТИ

Рак буває дуже різним. І симптоми, які він може викликати теж.

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Американська асоціація раку радить бути уважним до наступного:

Незрозуміла втрата ваги. Якщо ви втратили понад 4 кілограми, але об'єктивних причин для цього немає.

Найчастіше схуднення викликають такі типи онкології як рак підшлункової залози, рак легенів та стравоходу.

Лихоманка. Це дуже розповсюджений симптом раку, але найчастіше він з’являється, коли рак вже почав розповсюджуватись організмом.

На якомусь етапі захворювання всі люди з онкологією можуть зазнати лихоманки, особливо, якщо лікування раку впливає на роботу імунної системи.

Лихоманка може бути ранньою ознакою лейкемії або лімфоми.

Втома. Сильна втома, яка не минає після відпочинку – це одна з ранніх ознак раку.

Це часто відбувається під час лейкемії. Але буває і при таких видах як колоректальний або рак шлунку, коли непомітно для людини організм може втрачати певну кількість крові.

Біль. Найчастіше, біль – це ознака того, що рак вже розповсюдився на інші органи. Але біль може бути й ранньою ознакою раку кісток або яєчок.

Головний біль, який не полегшують медикаменти, – може вказувати на пухлину мозку.

Біль у спині може вказувати на рак яєчників, підшлункової або кишківника. Також, Національна служба здоров’я Великобританії стверджує, що здуття живота є одним з ключових симптомів раку яєчників.

Будь-який незрозумілий та стійкий біль – привід звернутись до лікаря. Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Зміни у стані шкіри. До таких змін призводить не лише рак шкіри, але й інші типи раку. На що варто звернути увагу:

потемніння шкіри;

жовтий колір шкіри та очей;

почервоніння;

свербіж;

збільшення росту волосся.

Порушення роботи кишківника та сечового міхура. Тривалі запори, діарея, кров в калі тощо – це привід терміново звернутись до лікаря.

Біль під час сечовипускання, часті позиви до сечовипускання та кров в сечі можуть вказувати на рак простати.

Виразки, що не загоюються. Рак шкіри може проявлятись у вигляді виразок, що кровоточать.

Тривалі виразки в роті теж можуть вказувати на рак ротової порожнини.

Білі плями у роті або на язиці. Ці плями можуть бути лейкоплакією – передраковим станом ротової порожнини, який часто виникає у курців.

Без належного лікування він може перетворитись на рак.

Чіткої градації, коли і при яких видах раку виникають певні симптоми немає.

Професор, доктор медичних наук та онколог вищої категорії Ігор Бондаренко стверджує, що будь-яка незрозуміла та стійка втома, втрата життєвих сил без очевидних на це прични – привід звернутись до лікаря.

ШІСТЬ ОСНОВНИХ СКРІНІНГІВ

1 Огляд шкіри (рак шкіри, меланома) Найбільше шансів вчасно виявити рак шкіри. Скринінг на меланому проводиться раз на рік. – Вам достатньо помітити незрозумілі зміни і вчасно звернутись до лікаря, – каже дерматолог клініки "Євродерм" Кузьма Хобзей. Своєчасний огляд може врятувати вам життя, особливо якщо мова йде про меланому – один з найбільш смертоносних видів раку. Існує міф, що пошкодження будь-якої родимки призводить до раку. Лікар запевняє, що це не так. – Здорова родимка – усього лише частина шкіри. А от зі злоякісною пухлиною до лікаря звертаються, коли вона починає зростати, заважати, кровоточити. Лікар діагностує меланому з виразкуванням, а пацієнт робить хибний висновок: це тому, що я її зачепив. У свою чергу дерматолог-онколог клініки "Добробут" Марія Кукушкіна зауважує, що огляду раз на рік може бути недостатньо – перш за все звертати увагу необхідно на власне тіло, а не на розклад. Головна мета огляду – усвідомлення проблеми та підвищення обізнаності пацієнта. – У вересні ви пройшли скринінг і все було чудово, а в жовтні – побачили дивне утворення? На це треба реагувати негайно. Якщо у людини агресивна форма меланоми, то до наступного скринінгу вона може і не дожити. Лікарка розповідає, що зараз все частіше діагностує нульову стадію меланоми. – Ви навіть не уявляєте, як це добре. Адже це означає, що лікарі просто вирізають утворення і людина забуває про це й живе далі, – каже лікарка. ДЕ ПРОЙТИ СКРИНІНГ Кузьма Хобзей радить проходити скринінг на меланому та інші раки шкіри у спеціалізованих центрах, наприклад, шкірно-венерологічних диспансерах. – Вже розвинуту меланому можуть запідозрити 99,9% дерматологів. А от для ранньої діагностики потрібен фахівець, який володіє методом дерматоскопії, – каже лікар. Сімейна лікарка Марина Сикорська зауважує, що для обстеження у шкірно-венерологічному диспансері не потрібне направлення від сімейного лікаря. – Це конфіденційна інформація, як і аналізи на ВІЛ. Пацієнт може звернутись самостійно і це обстеження має бути безкоштовним, – зауважує вона.

2 Ультразвукова діагностика (рак м'яких тканин) УЗД може допомогти виявити розташування пухлини, але не вкаже, чи є знайдена пухлина злоякісною. Отож, діагноз "рак" після УЗД не є коректним та остаточним. Але ультразвукове дослідження може виявити пухлину у м’яких тканинах, які погано проглядаються за допомогою рентгену, хоча знімки УЗД дослідження не такі деталізовані як знімки магнітно-резонансної чи комп’ютерної томографій. Доплер, спеціальний апарат УЗД, може побачити як кров проходить по судинам. Це покращує діагностику, адже кровотік у пухлинах відрізняється від кровотоку у здорових тканинах. За словами Ігора Бондаренка, остаточно встановити діагноз "рак" може лише гістологія – аналіз тканини пухлини. Жінки до 20 років не знаходяться в зоні ризику раку молочної залози, починати регулярні обстеження грудей на УЗД можна вже з 25 років, а якщо у родині були випадки раку грудей то й раніше. Щорічні УЗД молочної залози та регіонарних лімфатичних вузлів радять проводити жінкам до 40 років. Проте не варто ототожнювати мамографію та ультразвукову діагностику. В деяких випадках жінкам молодше 40 років може знадобитись МРТ. ДЕ ПРОЙТИ СКРИНІНГ УЗД можна пройти у будь-якому державному чи приватному медичному закладі. Але якщо мова йде саме про підозру на онкологію, то краще обирати спеціалізовану установу, де працюють фахівці з відповідним досвідом.

3 Мамографія (рак грудей) До 40 років мамографія не завжди інформативна, адже тканини молочної залози більш щільні й це ускладнює діагностику. Жінкам 40-55 років мамографію варто проходити щорічно. Тим, хто досяг віку 55+, дозволяють обстежуватись кожні два роки. Такими є рекомендації Американської асоціації раку. Гінеколог клініки Святої Параскеви Наталія Лєлюх зауважує, що при підозрілих утвореннях МРТ або мамографію можуть призначити незалежно від віку. При патологічних виділеннях з сосків, МОЗ радить також проводити мамодуктоендоскопію. Рак грудей діагностують і у чоловіків. Цей діагноз встановлюють 1 чоловікові з 833. Частіше за все чоловік може знайти щільне утворення, яке нагадує шишку внизу соска і ареоли. На жаль, чоловіки частіше помирають від раку грудей, адже менш інформовані про хворобу і пізно отримують лікування. ДЕ ПРОЙТИ СКРИНІНГ Ігор Бондаренко стверджує, що спочатку необхідність мамографії варто обговорити з сімейним лікарем. Також, направлення може видати лікар-гінеколог, якщо під час обстеження молочних залоз, помітив щось, що його схвилювало. Не варто призначати собі мамографію самостійно. Але якщо жінка в зоні високого ризику, наприклад, в родині часто зустрічаються випадки раку грудей, то варто обговорити з лікарем профілактичні огляди і в більш ранньому віці. Апарати для мамографії можуть бути в державних поліклініках, спеціалізованих центрах та приватних медичних закладах. Часто обстежитися можна безкоштовно. Наприклад, такі акції щороку проводять у жовтні з нагоди Всеукраїнського деня боротьби з раком грудей (20 жовтня). Деяким людям можуть порадити ще й МРТ-дослідження. Ізраїльський онколог Еран Нізрі зауважує, що зараз користь мамографії в деяких країнах переглядають. – Через мамографію ми занадто часто вирізаємо пухлини, які ніколи не розвинуться в повноцінний рак, – стверджує він. Наприклад, Швейцарія, відмовилась від загального скринінгу раку грудей. Так само все рідше звучать заклики проводити самообстеження грудей. При цьому онколог зауважує, що жінкам варто орієнтуватись на власну ситуацію: якщо ви живете в селі або маленькому містечку, де немає апарату мамографії, то від самообстеження не варто відмовлятись. Попри те, що питання мамографії – спірне, поки, це один з найкращих на сьогодні методів діагностики.

4 Комп’ютерна томографія (рак легенів) Спіральна комп’ютерна томографія з низькою дозою опромінення показала себе ефективною у виявленні раку легенів у тих, хто багато курить та досяг віку 55-74 років. Більшість досліджень щодо раннього виявлення раку легень проводилась на курцях. Програми зі скринінгу раку легенів охоплюють людей з групи високого ризику: колишніх чи теперішніх курців зі стажем 30 пачко-років (мається на увазі 30 років тютюнопаління по 20 цигарок на день) або тих, хто мав випадки раку легенів у родині. При цьому вам варто знати, що третина хворих на рак легень – не курці. За словами лікаря-пульмонолога клініки "Добробут" Марини Корчинської, ефективість діагностики залежить від типу раку. Наприклад, іноді ефективною може виявитись бронхоскопія. Вона не є методом виявлення периферичного раку легень, але центральний рак легень може помітити. ДЕ ПРОЙТИ СКРИНІНГ Марина Корчинська каже, що низькодозовану комп’ютерну томографію можна пройти лише у приватних клініках. Але томограф, який також використовують для уточнення стадії пухлини та для того, щоб зрозуміти наскільки ефективне лікування мають спеціалізовані заклади, а також міські та обласні лікарні. Комп’ютерну томографію, як і УЗД, краще проходити там, де фахівці мають досвід роботи з онкологією.

5 Колоноскопія та фекальний імунохімічний тест (колоректальний рак) Колоноскопія довела свою ефективність у зниженні смертності від колоректального раку (злоякісна пухлина товстого кишківника та прямої кишки). Завдяки цій процедурі, аномалію (поліп) можна побачити до того, як вона переродиться в рак. Це один з найбільш розповсюджених видів раку як у чоловіків, так і у жінок. У зоні високого ризику: ті, хто мав історію колоректального раку в родині;

ті, хто часто споживають червоне м’ясо та ковбасні вироби;

люди із запаленням кишківника: хвороба Крона, виразковий коліт;

ті, хто має сімейний аденоматозний поліпоз. Лікарі радять починати колоноскопію з 50 років та проходити її кожні 5-10 років до 75-річного віку. За деяких причин, лікар може порадити процедуру частіше. Фекальний імунохімічний тест – це тест калу на приховану кров. Така кров не змінює колір калу і її важко виявити як мікроскопічно, так і макроскопічно. Виконувати цей тест має сенс один раз на рік людям 50-75 років. При виявленні прихованої крові показана колоноскопія. "Рак товстої кишки – це захворювання, яке на 90% можна попередити", – стверджує проктолог, хірург-онколог, асистент кафедри хірургії Київського медичного університету Дмитро Шамрай. Ігор Бондаренко зауважує, що якщо людина віком до 50 років помітила у себе специфічні симптоми, це привід звернутись до сімейного лікаря, який потім може скерувати людину до ендоскопіста для проведення колоноскопії. Ці симптоми: часті закрепи, які чергуються з діареєю;

кров в калі або занадто темний кал;

бажання випорожнитись, яке не можна полегшити після відвідування вбиральної;

втома, слабкість;

втрата ваги;

здуття живота. ДЕ ПРОЙТИ СКРИНІНГ Дмитро Шамрай стверджує, що державної програми скринінгу колоректального раку в Україні немає. Пацієнт має проходити тест за рекомендацією лікаря і брати відповідальність за своє здоров'я. Що важливо знати про колоноскопію: не призначати її самостійно;

процедура має проходити під наркозом;

треба бути впевненим, що лікар, який проводить процедуру може за потреби видалити поліп та провести біопсію. Вартість колоноскопії може варіюватися від 1200 до 1500 гривень залежно від медустанови.

6 Тест на папіломовірус та ПАП-тест Вірус папіломи людини – це інфекція, з якою зустрічається більшість сексуально активних жінок та чоловіків. Майже всі випадки раку шийки матки спричинює саме цей вірус. Також, вірус може спричинити рак пенісу, анального каналу та горла. Тест на папіломавірус людини може допомогти вчасно виявити вірус, який призводить до аномальних змін у клітинах. Виявити аномальні клітини, – до того, як вони перетворяться на рак, – допоможе також ПАП-тест (мазок Папаніколау). Проходити його радять з 21 року. Якщо результати нормальні, лікар може порадити пройти тест знову через три роки. З 30 до 50 років, за рекомендаціями МОЗ, варто проходити 1 раз на 5 років ПАП-тест та аналіз на папіломавірус людини. За рекомендаціями Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), – з 30 до 65 років. Після 60 років це питання вирішується індивідуально з лікарем. Якщо ви у будь-якому віці відчуваєте наступні симптоми – негайно звертайтесь до гінеколога: кров’яні виділення до або після менструації;

менструації тривають важче та довше, ніж зазвичай;

біль під час сексу;

незвичні вагінальні виділення;

незрозумілі та постійні болі в районі спини або тазу. ДЕ ПРОЙТИ СКРИНІНГ Аналіз може взяти ваш гінеколог під час профілактичного огляду. Також їх роблять у приватних лабораторіях. Проти штамів вірусу папіломи людини, які спричинюють онкологію, розроблено ефективну вакцину. В багатьох країнах світу її вводять дівчаткам та хлопчикам у віці 11-12 років, тобто до початку статевого життя. Хлопчиків вона може захистити від раку пеніса. В Україні ця вакцина не є обов’язковою, але ви можете обговорити введення вакцини зі своїм лікарем та придбати її самостійно. Існує два типи вакцин від ВПЛ – Церварікс та Гардасил. Церварікс не можна використовувати для хлопчиків. Іноді в Україні проходять спеціальні програми з вакцинації, які надають можливість провести щеплення безкоштовно. Наприклад, така програма була в Києві у 2017 році.

ЧОМУ НАВІТЬ З ПРОФІЛАКТИКОЮ ВАРТО БУТИ ОБЕРЕЖНИМ

При всіх профілактичних перевагах, скринінги теж мають свої ризики.

Перш за все, це ризик гіпердіагностики та зайвих втручань, які можуть нашкодити пацієнту.

Наприклад, комп’ютерна томографія легень може виявити утворення, які потребують подальшої діагностики. Ця діагностика може включати пункцію або навіть оперативне втручання. Такі маніпуляції можуть призвести до серйозних ускладнень та навіть смерті. А тепер уявіть, що у померлої внаслідок діагностики людини не було раку.

Тому скринінг, як і будь-яке інше медичне втручання, має базуватись на клінічних дослідженнях, під час проведення яких враховують всі переваги та ризики.

Наталія Бушковська, журналістка УП.Життя

Всі світлини від Depositphotos

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