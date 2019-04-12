У Києві мами діляться грудним молоком: навіщо і чому це важливо

У Перинатальному центрі Києва відкрили перший в Україні Банк грудного молока.

Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

У Банку донорське молоко збирають, досліджують, обробляють і роздають дітям, які мають в цьому потребу за призначенням лікаря.

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Фото Petunyia/Depositphotos

Увесь процес на кожному етапі контролюють медики, починаючи з обстеження жінок-донорів, пастеризації рідини та закінчуючи дотриманням умов зберігання.

Донором молока може стати тільки здорова жінка в період лактації, яка годує власну дитину і вирішила ділитися молоком з немовлятами, які його потребують.

Мама-донор проходить спеціальні обстеження, обов’язкову співбесіду та анкетування зі спеціалістом Банку грудного молока щодо способу життя, історії інфекційних хвороб, поточного стану здоров’я, а також здає необхідні аналізи.

Скористатися Банком грудного молока можуть пацієнти стаціонару Перинатального центру, а також інших лікувальних закладів міста безкоштовно за призначенням лікаря-неонатолога.

Тривалість вживання "донорського харчування" для немовлят також визначають лікарі, зважаючи на стан дитини, те, чи з'явилася лактація у мами та інші умови.

"За час роботи Банку (із 1 березня 2019 року) зібрано, досліджено та оброблено близько 40 літрів грудного молока. Понад 20 малюків вже отримали таку допомогу від чужих мам. За спостереженнями лікарів, ці діточки набагато краще набирають вагу, їхній стан швидше стабілізується у порівнянні з ситуаціями вживання суміші", – зазначив Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

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На створення Банку грудного молока в Перинатальному центрі м. Києва з бюджету м. Києва витратили 9 мільйонів гривень.

В КМДА кажуть, матері дітей, що народжені раніше терміну або хворих новонароджених, часто стикаються з проблемами в ініціюванні лактації.

Також є ситуації, коли через складність стану матері (складна операція, хвороба, прийом несумісних з грудним вигодовуванням ліків, важкі інфекції) годування власним молоком є неможливим або небезпечним.

Саме в таких випадках забезпечити вразливих дітей більш безпечним і повноцінним джерелом харчування, ніж суміш, здатне донорське грудне молоко.

Згідно з міжнародними дослідженнями, завдяки грудному молоку виживаність передчасно народжених дітей збільшується у 8 разів, зменшується необхідність застосування медикаментів.

Діти, які вживають донорське молоко замість суміші, з меншою ймовірністю страждають на небезпечні хвороби (некротичний ентероколіт, сепсис, ретинопатію), зменшується ризик непереносимості коров’ячого білка, затримки спорожнення шлунку тощо.

Доведено, що діти, які на початку життя отримують грудне молоко, а не штучну суміш, мають кращі показники імунітету, стану кишково-шлункової системи, нервової системи та навіть інтелекту.

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