У приватних клініках можна буде безплатно зробити щеплення. Коли і як

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23 квітня 2019

У приватних клініках, лікарів-ФОП і пологових будинках робитимуть щеплення безоплатно.

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я.

 Фото stockasso/Depositphotos

Вакцини за національним Календарем щеплень, закуплені за кошти держбюджету, надійдуть приватним медзакладам та лікарям-ФОП вже на початку літа.

Препарати від держави отримають тільки ті приватні клінки та фахівці, які уклали договір з Національною службою здоров’я України. Чи уклав заклад договір можна дізнатися на цьому сайті.

Крім того, перші необхідні новонародженим вакцини (БЦЖ та для профілактики гепатиту В) від держави надійдуть і до приватних пологових будинків.

Це означає, що розподіл закуплених державою вакцин буде відбуватися за принципом "за дитиною", а не "за закладом", як це було досі.

Щоби безоплатно вакцинуватися за Календарем щепленьу приватній клініці чи у лікаря-ФОП, дитина або дорослий мають підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. 

Що стосується вакцинування у приватних пологових, декларація з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами там не потрібна.

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