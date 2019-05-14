Безкоштовна діагностика не запрацює з 1 липня – голова НСЗУ

Національна служба здоров'я України найймовірніше не встигне запустити програму "Безкоштовна діагностика" до 1 липня 2019 року, як було анонсовано.

Про це голова НСЗУ Олег Петренко розповів, відповідаючи на запитання журналістів у вівторок, 14 травня.

УЗД стане одним із досліджень, яке можна буде пройти за електронним направленням. Фото SimpleFoto/Depositphotos

Він пояснив, що через технічні умови запуск влітку виявився практично неможливим.

"Зараз я можу абсолютно чесно сказати, що в мене нема впевненості, що ми стартуємо 1 липня. Все через те, що є багато технічних аспектів.

Ми запустили декларації, потім запустили електронний рецепт, а тут треба запустити електронне направлення. Оцінюючи готовність закладів різного рівня, особливо вторинного до праці з електронними інструментами показало нам, що технологічно встигнути зробити це до першого липня буде практично неможливо", – каже Олег Петренко

За словами Петренка, НСЗУ спільно з урядом нині приймають рішення про відтермінування, однак, на скільки саме часу – поки що точно невідомо.

"Амбулаторна спеціалізована допомога буде частиною програми медичної гарантії 100%, вона буде працювати з 2020 року – це однозначно. Чи буде працювати пілот у цьому році і з якого періоду – я не можу сказати" – каже голова НСЗУ.

Крім того, Петренко зауважив, що поки що невідомо, чи надаватимуть безкоштовно послуги за електронним направленням приватні медичні заклади.

"Стосовно закладів, якщо за тарифом, який буде передбачений на окремі види послуг, які будуть входити в набір (його склад ще доопрацьовується), будуть згодні працювати медичні заклади приватної форми власності, пацієнт, отримавши електронний рецепт, зможе його реалізувати у будь-якому закладі, будь-якої форми власності, який має договір з НСЗУ", – пояснив він.

Раніше, в МОЗ анонсували, що з 1 липня за направленням сімейного лікаря можна буде безкоштовно проходити рентген, УЗД, мамографію, ехокардіографію серця та інші аналізи та діагностичні процедури в будь-якому медзакладі на вибір.

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